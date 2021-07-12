Ловчев рассказал, какую ошибку допустил Саутгейт в финале Евро

В воскресенье вечером сборная Италии в серии послематчевых пенальти победила команду Англии и завоевала золотые медали.

Евгений Ловчев уверен, что наставник англичан Гарет Саутгейт допустил ошибку, отправив бить пенальти молодых игроков, которые свои попытки не реализовали.

"Как я и предсказывал, судьба матча решилась в серии пенальти, правда, в другую сторону. Выпустил на серию пенальти главный тренер сборной Англии молодых ребят, и практически все и не сумели реализовать свои попытки. Считаю, что это тренерская ошибка", - отметил Ловчев.

"Играли две примерно одинаковые команды, и одна из них в начале матча забивает после того, как один фланговый игрок находит другого и тот поражает ворота. После этого эта команда отходит к своим воротам и два тайма отбивается. И сейчас футбол становится таким. Лично мне на этом турнире не хватило звезд, которые в одиночку бы решали судьбы матчей. Вот Кьеза был такой, но получил травму… А так лотерея сделала Италию чемпионами Европы", - подвел итог Евро-2020 Ловчев.