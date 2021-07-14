Экс-тренер "Зенита" привел сборную Италии к победе на чемпионате Европы

Роберто Манчини научил свою сборную играть в нетипичный для итальянцев атакующий футбол. И это дало результат. Фото: REUTERS

"Гладиаторы" Манчини

Три года назад итальянские болельщики и мечтать не могли о таком успехе. Их любимая сборная впервые за 60 лет не вышла на чемпионат мира, клубы "серии А" никак себя не проявляли в еврокубках, звезд становилось все меньше. Одним словом - почти полная безнадега.

Приглашение Роберто Манчини многие эксперты и фанаты восприняли неоднозначно. До того он год проработал в "Зените", не добившись в России никаких успехов. Но как показало время, в итальянской федерации футбола сделали правильный выбор.

"Скуадра адзурра" не проигрывает никому уже 34 матча подряд. До мирового рекорда осталась всего одна встреча. В финале на "Уэмбли" против сверхмотивированных англичан, практически весь Евро выступавших в Лондоне, итальянцы показали характер. Уступая в счете, они нашли в себе силы отыграться, а затем и одолеть соперника по пенальти.

Выходит, Манчини привел Италию к победе на дебютном крупном турнире в качестве главного тренера сборной. Будучи игроком, он дважды вылетал в полуфинале - на Евро-1988 и ЧМ-1990.

- Ребята провели хороший матч. Мы пропустили быстрый гол, нам было тяжело, но футболисты правильно отреагировали на случившееся. Италия доминировала до самого конца. У нас чудесные игроки. Не знаю, что еще сказать. Надеюсь, наши фанаты сейчас празднуют, - заявил Манчини в эфире RAI Sport.

Что касается англичан, то они упустили, скорей всего, лучшую возможность впервые в истории завоевать кубок Европы. Шесть из семи встреч на турнире команда Гарета Саутгейта провела дома. Казалось, когда как не сейчас? Но "трех львов" снова подвели пенальти. Причем не обошлось без вопросов к Саутгейту, который отправил бить решающий удар 19-летнего Букайо Сака, ранее ни разу не подходившего к "точке". Не смогли забить в послематчевой серии также Маркус Рэшфорд и Джейдон Санчо: эти игроки появились на поле буквально за несколько минут до конца дополнительного времени.

- Я отвечаю за выбор пенальтистов. Сделал свой выбор исходя из того, что видел на тренировках. Игрокам не стоит корить себя за работу, потому что они не могли сделать что-то лучше или больше, - подчеркнул Саутгейт.

Долларумма или герой?

Главной звездой финала, как и всего Евро-2020, стал Джанлуиджи Доннарумма. Он отразил удары Санчо и Сака в серии пенальти и был признан лучшим игроком турнира.

Интересно, что в самой Италии отношение к Доннарумме двоякое. С одной стороны - почти все признают в нем звезду и одного из лучших вратарей своего поколения, с другой - многие его недолюбливают. Среди второй категории - все болельщики "Милана", воспитанником которого является Джиджи.

Дебют Доннаруммы за основную команду "красно-черных" состоялся в 2015 году в матче чемпионата страны против "Сассуоло", когда ему было лишь 16 лет. Доннарумма стал самым молодым вратарем в истории итальянского футбола, побив рекорд самого Джанлуиджи Буффона. Было ощущение, что у "Милана" появился вратарь, способный стать одной из легенд клуба. Но реальность оказалась совсем другой.

За прошедшие шесть лет Доннарумма как минимум трижды ставил ультиматум руководству "Милана", требуя повысить ему зарплату. Четыре года назад он был очень близок к уходу из команды. Дополнительное давление на него оказывали болельщики "красно-черных", придумавшие ему прозвище "Долларумма" и оскорблявшие его по ходу несколько игр. После одного из таких матчей Джанлуиджи долго плакал в раздевалке и вообще хотел попросить перевести его в дублирующий состав на некоторое время.

Было понятно, что рано или поздно Доннарумма уйдет из "Милана". В конце мая, уже после окончания сезона, стало известно о решении голкипера покинуть клуб. Скорее всего, его следующей командой станет "ПСЖ", в котором ему изначально была отведена роль сменщика Кейлора Наваса. Однако после такой яркой игры на Евро не исключено, что Навас сам присядет на лавку, а в стартовом составе будет выходить Доннарумма.

Фото: Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Илья Соболев

События и итоги Евро в цифрах

Несмотря на ковидные времена и все вытекающие трудности, Евро-2020 удался. В этот месяц на полях Старого Света было все: драмы, слезы, ошибки, но и радость, счастье и, конечно, голы, голы, голы. Мы попытались отразить самые запоминающиеся моменты и итоги турнира через призму цифр.

44 полных минуты прошли в матче первого тура группового этапа Дания - Финляндия, когда лидер скандинавов Кристиан Эриксен потерял сознание. Оказалось, что у футболиста остановилось сердце. К счастью, Кристиан сумел прийти в себя и уже идет на поправку. Страшный инцидент объединил нацию в одно целое. На подъеме датчане дошли до полуфинала, где уступили Англии.

4 топ-сборные выбыли из борьбы за титул уже на стадии 1/8 финала: Португалия, Нидерланды, Франция и Германия. Особенно эпичным получился вылет голландцев, уступивших Чехии - 0:2.

5 мячей забил лучший бомбардир турнира португалец Криштиану Роналду. Столько же у чеха Патрика Шика, но Криштиану превзошел оппонента за счет голевой передачи в своем активе. А еще Роналду с 14 голами стал лучшим бомбардиром в истории Евро, оставив позади Мишеля Платини (9 мячей).

8 голов было забито в матче 1/8 финала Испания - Хорватия, завершившегося победой "красной фурии" - 5:3. Это второй по результативности матч в истории континентальных турниров.

45 метров и 45 сантиметров, именно с такого расстояния (то есть с центра поля) чех Патрик Шик поразил ворота Шотландии. Это самый дальний гол в истории чемпионатов Европы.

11 автоголов было зафиксировано на прошедшем Евро. Это аномально много: за шесть десятилетий существования турнира в свои ворота было забито всего девять мячей.

3 матча отработал на Евро-2020 в качестве главного арбитра Сергей Карасев, повторив российский рекорд Валентина Иванова, установленный на Евро-2004. Еще в трех встречах Карасев выполнял функции резервного арбитра.

Цифра

142 мяча было забито на Евро-2020, что является лучшим показателем в истории турнира.