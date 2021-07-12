Игра голкипера итальянцев Доннаруммы принесла сборной победу на Евро

"Гладиаторы" Манчини

Три года назад итальянские болельщики и мечтать не могли о таком успехе. Их любимая сборная впервые за 60 лет не вышла на чемпионат мира, клубы "серии А" никак себя не проявляли в еврокубках, звезд становилось все меньше. Одним словом - почти полная безнадега.

Приглашение Роберто Манчини многие эксперты и фанаты восприняли неоднозначно. До того он год проработал в "Зените", не добившись в России никаких успехов. Но как показало время, в итальянской федерации футбола сделали правильный выбор. "Скуадра адзурра" не проигрывает никому уже 34 матча подряд. До мирового рекорда осталась всего одна встреча. В финале на "Уэмбли" против сверхмотивированных англичан, практически весь Евро выступавших в Лондоне, итальянцы показали характер. Уступая в счете, они нашли в себе силы отыграться, а затем и одолеть соперника по пенальти. Выходит, Манчини привел Италию к победе на дебютном крупном турнире в качестве главного тренера сборной. Будучи игроком, он дважды вылетал в полуфинале - на Евро-1988 и ЧМ-1990.

- Ребята провели хороший матч. Мы пропустили быстрый гол, нам было тяжело, но футболисты правильно отреагировали на случившееся. Италия доминировала до самого конца. У нас чудесные игроки. Не знаю, что еще сказать. Надеюсь, наши фанаты сейчас празднуют, - заявил Манчини в эфире Rai Sport.

Что касается англичан, то они упустили, возможно, лучшую возможность впервые в истории завоевать кубок Европы. Шесть из семи встреч на турнире команда Гарета Саутгейта провела дома. Казалось, когда как не сейчас? Но "трех львов" снова подвели пенальти. Причем не обошлось без вопросов к Саутгейту, который отправил бить решающий удар 19-летнего Букайо Сака, ранее ни разу не подходившего к "точке". Не смогли забить в послематчевой серии также Маркус Рэшфорд и Джейдон Санчо: эти игроки появились на поле буквально за несколько минут до конца дополнительного времени.

- Я отвечаю за выбор пенальтистов. Сделал свой выбор исходя из того, что видел на тренировках. Игрокам не стоит корить себя за работу, потому что они не могли сделать что-то лучше или больше, - подчеркнул Саутгейт.

Не лучший матч выдал лидер английской сборной Гарри Кейн. Нападающий "Тоттенхэма" ни разу не пробил по воротам и не создал момент - впервые в полной встрече в составе национальной сборной.

- Парни не могли выложиться сильнее. Это худшее чувство в мире - уступить по пенальти. Евро был фантастическим турниром, мы должны гордиться и держать голову высоко. Какое-то время будет больно, но таков футбол, - отметил Кейн.

Долларумма или герой?

Главной звездой финала, как и всего Евро-2020, стал Джанлуиджи Доннарумма. Он отразил удары Санчо и Сака в серии пенальти и был признан лучшим игроком турнира.

Интересно, что в самой Италии отношение к Доннарумме двоякое. С одной стороны - почти все признают в нем звезду и одного из лучших вратарей своего поколения, с другой - многие его недолюбливают. Среди второй категории - все болельщики "Милана", воспитанником которого является Джиджи.

Дебют Доннаруммы за основную команду "красно-черных" состоялся в 2015 году в матче чемпионата страны против "Сассуоло", когда ему было лишь 16 лет. Доннарумма стал самым молодым вратарем в истории итальянского футбола, побив рекорд самого Джанлуиджи Буффона. Было ощущение, что у "Милана" появился вратарь, способный стать одной из легенд клуба. Но реальность оказалась совсем другой.

За прошедшие шесть лет Доннарумма как минимум трижды ставил ультиматум руководству "Милана", требуя повысить ему зарплату. Четыре года назад он был очень близок к уходу из команды. Дополнительное давление на него оказывали болельщики "красно-черных", придумавшие ему прозвище Долларумма и оскорблявшие его по ходу несколько игр. После одного из таких матчей Джанлуиджи долго плакал в раздевалке и вообще хотел попросить перевести его в дублирующий состав на некоторое время.

Было понятно, что рано или поздно Доннарумма уйдет из "Милана". В конце мая, уже после окончания сезона, стало известно о решении голкипера покинуть клуб. Скорее всего, его следующей командой станет "ПСЖ", в котором ему изначально была отведена роль сменщика Кейлора Наваса. Однако после такой яркой игры на Евро не исключено, что Навас сам присядет на лавку, а в стартовом составе будет выходить Доннарумма.

142 мяча было забито на Евро-2020, что является лучшим показателем в истории турнира

- Я никогда не боялся конкуренции, так что с оптимизмом смотрю на будущее. Сейчас я счастлив как никогда. Мы сотворили нечто экстраординарное. Италия не была готова уступать ни миллиметра поля. У нас фантастическая команда, которая заслуженно завоевала трофей. Быстрый пропущенный гол мог бы сломить нас, но мы никогда не сдаемся, - отметил Доннарумма.

Пять самых запоминающихся моментов Евро

Несмотря на ковидные времена и все вытекающие трудности, Евро-2020 удался. В этот месяц на полях Старого Света было все: драмы, слезы, ошибки, но и радость, счастье и, конечно, голы, голы, голы. "РГ" вспоминает самые яркие моменты турнира, которые надолго останутся в нашей памяти.

Остановка сердца у Кристиана Эриксена

Чемпионат Европы, отложенный на год и стартовавший вопреки коронавирусу, едва не начался с трагедии. На 45-й минуте матча Дания - Финляндия, проходившего в Копенгагене, замертво упал полузащитник скандинавов Кристиан Эриксен. У него остановилось сердце. Весь мир облетели кадры, как датские игроки плотным кольцом закрыли беспомощного товарища по команде от любопытных камер. Даже мы, находясь в этот момент за тысячи километров от места событий, не понимали, как найти силы работать дальше: с трудом представляем, что в те минуты творилось на душе у футболистов, которых фактически заставили доигрывать матч в тот же день. К счастью, Эриксен пришел в себя, был доставлен в клинику и уже идет на поправку. Самое же удивительное произошло потом. То, что случилось с Кристианом, дало мощнейший объединяющий импульс для сборной и страны. А ведь еще не так давно ведущие датские игроки отказывались играть за национальную команду из-за рекламных споров с федерацией. На подъеме скандинавы вышли из группы, даже несмотря на два стартовых поражения, и дошли до полуфинала, где их остановила Англия. Но об этом чуть позже.

Гол Патрика Шика с центра поля

На Евро-2020 не было недостатка в забитых мячах. Он стал самым результативным как по общему количеству мячей (142), так и по среднему количеству голов за матч (2,79). Понятно, что красивых точных ударов тоже хватало. И все-таки самым запоминающимся стал гол с центра поля чеха Патрика Шика в первом же матче его команды на турнире против Шотландии.

"Во время матча я следил за расположением вратаря шотландцев на случай, если возникнет подходящая ситуация. И когда обстоятельства сложились как надо, я просто убедился, что голкипер вышел из ворот и отправил мяч в сетку", - поделился после игры секретом мастерства Шик.

Джанлуиджи Доннарумма отразил два удара в послематчевой серии и был признан лучшим игроком турнира

Кстати, в том матче Патрик оформил дубль, а всего на чемпионате он отличился пять раз, уступив титул лучшего бомбардира Криштиану Роналду только потому, что у португальца оказалась в активе еще и голевая передача. К слову, Роналду повторил мировой рекорд по голам за национальную команду. До сих пор единоличным владельцем этого рекорда был иранец Али Даеи со 109 мячами. У Роналду стало столько же. Даеи, чтобы оформить свое достижение, потребовалось 149 матчей, а 36-летний португалец догнал его в 178-й игре. Кроме того, нападающий туринского "Ювентуса" стал единственным футболистом в истории, сыгравшим на пяти первенствах Европы подряд.

Аншлаги на "Ференц Пушкаш Арене" в Будапеште

Из-за коронавирусных ограничений почти ни одна из арен Евро-2020 не работала на турнире на полную мощность. Впрочем, многие игроки почитали за счастье играть даже на глазах у 15-20 тысяч зрителей, особенно после сезона с пустыми трибунами.

Но лучше всего почувствовать, почему футбол без болельщиков - совсем другая игра, можно было во время матчей на "Ференц Пушкаш Арене" в Будапеште. Это единственный стадион, который не стал урезать посещаемость: все четыре матча в Будапеште прошли при 60-тысячных аншлагах. Но главное даже не то, что трибуны были забиты под завязку, а атмосфера, особенно на играх хозяев. При сумасшедшей поддержке своих венгры едва не выстояли против Португалии и удержали ничью с французами.

Восемь голов в матче Испания - Хорватия 1/8 финала

На Евро было сыграно немало эмоциональных матчей. Но самый залихватский по сюжету, а главное - по количеству голов был сыгран, несомненно, в Копенгагене, где в 1/8 финала играли Испания и Хорватия.

За пять минут до конца основного времени "красная фурия" вела со счетом 3:1, и мало кто сомневался в тот момент в исходе встречи. Но голы хорватов в самой концовке перевели игру в дополнительное время. Но там уже испанцы пришли в себя, забили два мяча и на этот раз комфортное преимущество не растеряли - 5:3. За всю историю турнира этот матч стал вторым по результативности.

Фото: Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Илья Соболев

Фанаты не простили Саутгейта

А еще на этом Евро мы узнали, что "родоначальники футбола" не умеют проигрывать. Нет, речь не об игроках сборной Англии: они поражение в финале приняли достойно. В отличие от своих болельщиков. По правде сказать, их поведение и до матча выглядело сомнительным. Группам безбилетных фанов удалось даже прорвать оцепление и пробиться на трибуны "Уэмбли". И хоть полиция сообщала, что таковые были выдворены наружу, есть масса очевидцев с билетами, которым пришлось смотреть футбол стоя или на ступеньках, потому что их места были заняты.

Как и следовало ожидать, погромы продолжились и после финала: только теперь это было выражением не буйной радости, а мрачной злобы. Сообщается, что в столкновениях были задержаны порядка 50 нарушителей и пострадало 19 полицейских. Другие фаны излили свою агрессию в соцсетях, отправив тонны оскорблений, причем нередко расистского характера в адрес Санчо, Рэшфорда и Саки. И это ведь те самые англичане, которые хотели отобрать ЧМ-2018 у России по обвинению в расизме. Кстати, Англия претендует на проведение ЧМ-2030, но ФИФА теперь следует крепко подумать, можно ли проводить турнир в стране, где происходит подобное.

Подготовил Илья Соболев

С места события

"Скуадра адзурра" сотворила чудо

В воскресенье вечером любители красивого футбола стали свидетелями поистине исторического события: спустя 53 года сборная Италии стала чемпионом Европы. Эта победа для Италии особо дорога - сборная играла на чужом поле и практически без поддержки болельщиков, которых власти Великобритании просто-напросто не пустили в страну.

Пробраться на "Уэмбли" смогли разве что немногочисленные итальянцы, живущие в Соединенном Королевстве. Разочарованные тиффози выместили всю свою обиду в родных барах: болельщики с гигантскими итальянскими триколорами наперевес дружно начали что есть мочи голосить песенку про "Брексит", давая тем самым понять, что Англия по определению не могла претендовать на исконно европейский кубок. Чемпионство не на шутку взбудоражило и людей, следивших за матчем у экранов телевизоров. С финальным свистком арбитра многие ринулись на площади и улицы своих городов, чтобы разделить радость и в виде исключения позволить себе обнять знакомых и не очень людей. Все это как нельзя точно передает настроение, которое царит сегодня в измученных сердцах итальянцев.

И дело даже не в том, что ждать победы пришлось 53 года. Ее ценность в другом: в длинный и темный туннель, в котором оказалась Италия из-за пандемии, наконец-то пробился яркий луч света. Я стала невольным свидетелем трогательной беседы на утро после феерической победы. В одном из традиционных римских баров за чашкой горячего капучино тиффози со стажем и дамы, знающие толк в футболе, с уставшими, но радостными лицами делятся своими впечатлениями. Между тем "футбольные короли" уже прибыли в Рим. В понедельник днем их примет со всеми почестями премьер Марио Драги и президент Италии Серджо Маттарелла, который болел за них всем сердцем на стадионе, чуть ли не впервые дав волю эмоциям на публике.

Нива Миракян, "Российская газета", Рим