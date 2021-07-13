Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Новости Прямой эфир Результаты Участники
13.07.2021 13:51
Рубрика: Спорт

УЕФА представил символическую сборную Евро-2020

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) определил символическую сборную из 11 игроков по итогам завершившегося в минувшие выходные чемпионата Европы.
Текст: Максим Домчев

Ее основной костяк составили футболисты сборной Италии, выигравшие турнир. В составе символической команды их оказалось пятеро. Финалист турнира, сборная Англии, представлена тремя игроками.

Видео: В Риме сборная Италии и ее болельщики отметили победу на Евро
Состав символической сборной

вратарь - Джанлуиджи Доннарумма (Италия).

защитники - Гарри Магуайр, Кайл Уокер (оба - Англия), Леонардо Спинаццола, Леонардо Бонуччи (оба - Италия);

полузащитники - Жоржиньо (Италия), Педри (Испания) и Пьер-Эмиль Хойбьерг (Дания).

нападающие - Федерико Кьеза (Италия), Ромелу Лукаку (Бельгия), Рахим Стерлинг (Англия).

Новости чемпионата
Видео: В Риме сборная Италии и ее болельщики отметили победу на Евро 12.07.2021
Болельщики проводили сборную Италии на прием к президенту 12.07.2021
15 человек пострадали в Милане во время празднования победы Италии 12.07.2021
Манчини прокомментировал победу Италии на Евро-2020 12.07.2021
Игра голкипера итальянцев Доннаруммы принесла сборной победу на Евро 12.07.2021

Игра голкипера итальянцев Доннаруммы принесла сборной победу на Евро 12.07.2021

Сборная Италии во второй раз в истории стала чемпионом Европы, одолев англичан в серии пенальти. "РГ" подводит итоги турнира и вспоминает его самые запоминающиеся моменты

Ловчев рассказал, какую ошибку допустил Саутгейт в финале Евро 12.07.2021

Ловчев рассказал, какую ошибку допустил Саутгейт в финале Евро 12.07.2021

Один из лучших футболистов сборной Советского Союза Евгений Ловчев в проекте "Игра головой" рассказал, что наставник англичан Гарет Саутгейт допустил ошибку, отправив бить пенальти молодых игроков. "Лично мне на этом турнире не хватило звезд, которые в одиночку бы решали судьбы матчей", - добавил Ловчев

Почему Италия победила Англию? Разбираем финал Евро в прямом эфире 12.07.2021

Почему Италия победила Англию? Разбираем финал Евро в прямом эфире 12.07.2021

Журналисты "РГ" и один из лучших футболистов сборной СССР Евгений Ловчев обсудили, как сборной Италии, которая не смогла отобраться на чемпионат мира в Россию, удалось выиграть Евро. ​Также эксперты попытались ответить на вопрос, почему главный тренер Англии доверил бить пенальти молодым игрокам

Как в Италии и Англии отреагировали на исход финала Евро-2020 12.07.2021

Как в Италии и Англии отреагировали на исход финала Евро-2020 12.07.2021

Итальянцы ликуют на улицах Рима после победы своей сборной на Евро-2020. Команда обыграла в серии пенальти англичан. Основное и дополнительное время встречи, прошедшей на "Уэмбли", завершилось вничью - 1:1, а в серии 11-метровых итальянцы победили – 3:2