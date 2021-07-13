УЕФА представил символическую сборную Евро-2020
Ее основной костяк составили футболисты сборной Италии, выигравшие турнир. В составе символической команды их оказалось пятеро. Финалист турнира, сборная Англии, представлена тремя игроками.
вратарь - Джанлуиджи Доннарумма (Италия).
защитники - Гарри Магуайр, Кайл Уокер (оба - Англия), Леонардо Спинаццола, Леонардо Бонуччи (оба - Италия);
полузащитники - Жоржиньо (Италия), Педри (Испания) и Пьер-Эмиль Хойбьерг (Дания).
нападающие - Федерико Кьеза (Италия), Ромелу Лукаку (Бельгия), Рахим Стерлинг (Англия).
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