Видео: В Риме сборная Италии и ее болельщики отметили победу на Евро

В воскресенье вечером сборная Италии по футболу выиграла чемпионат Европы-2020, а уже через сутки отмечала победу со своими болельщиками в Риме.

В понедельник, сразу по прилету, футболистов и тренеров приняли на высоком уровне: с триумфаторами встретились президент и премьер-министр. В прессе сообщалось, что власти не дадут команде отметить успех с болельщиками, однако по факту вышло все наоборот.

Чемпионский автобус, как полагается, с открытым верхом, проехал по улицам Вечного города. Вдоль его пути выстроились тысячи благодарных итальянцев: они приветствовали своих героев, а те продемонстрировали всем завоеванный трофей.