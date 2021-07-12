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12.07.2021 23:32
Рубрика: Спорт

Видео: В Риме сборная Италии и ее болельщики отметили победу на Евро

Текст: Михаил Хорошилов
Фото: ANDREAS SOLARO / AFP Фото: ANDREAS SOLARO / AFP
Фото: ANDREAS SOLARO / AFP

В воскресенье вечером сборная Италии по футболу выиграла чемпионат Европы-2020, а уже через сутки отмечала победу со своими болельщиками в Риме.

Фото: Laurence Griffiths / POOL / AFP
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В понедельник, сразу по прилету, футболистов и тренеров приняли на высоком уровне: с триумфаторами встретились президент и премьер-министр. В прессе сообщалось, что власти не дадут команде отметить успех с болельщиками, однако по факту вышло все наоборот.

Чемпионский автобус, как полагается, с открытым верхом, проехал по улицам Вечного города. Вдоль его пути выстроились тысячи благодарных итальянцев: они приветствовали своих героев, а те продемонстрировали всем завоеванный трофей.

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