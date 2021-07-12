Видео: В Риме сборная Италии и ее болельщики отметили победу на Евро
В воскресенье вечером сборная Италии по футболу выиграла чемпионат Европы-2020, а уже через сутки отмечала победу со своими болельщиками в Риме.
В понедельник, сразу по прилету, футболистов и тренеров приняли на высоком уровне: с триумфаторами встретились президент и премьер-министр. В прессе сообщалось, что власти не дадут команде отметить успех с болельщиками, однако по факту вышло все наоборот.
Чемпионский автобус, как полагается, с открытым верхом, проехал по улицам Вечного города. Вдоль его пути выстроились тысячи благодарных итальянцев: они приветствовали своих героев, а те продемонстрировали всем завоеванный трофей.
🎵 NOTTI MAGICHE! 🎵 #RinascimentoAzzurro 🏆🇮🇹#Nazionale #Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.com/81Uue0IV6C— Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Vivo_Azzurro) July 12, 2021
Po-po-po-po-po-po-po❗️#RinascimentoAzzurro 🏆🇮🇹#Nazionale #Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.com/J2Plt6eiI4— Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Vivo_Azzurro) July 12, 2021
Il tour prosegue! 😍#RinascimentoAzzurro 🏆🇮🇹#Nazionale #Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.com/rzxrF1g5K4— Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Vivo_Azzurro) July 12, 2021
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