В Италии не дали футболистам и фанатам вместе отметить победу на Евро

Пандемия умудрилась вмешаться даже в самый счастливый день для итальянцев. Им придется в камерной обстановке праздновать победу сборной страны по футболу на Евро-2020.

На рассвете самолет со сборной Италии по футболу, которая в воскресенье выиграла чемпионат Европы-2020, приземлился в римском аэропорту им. Леонарло да Винчи. Там и у отеля команду встречала толпа радостных болельщиков. Защитник и капитан сборной Италии Джорджо Кьеллини вышел из автобуса с короной на голове и с кубком в руках.

Судя по всему, этим общение с фанатами все ограничится. Как пишет fanpage.it, ссылаясь на префектуру Рима, грандиозного праздника с участие нескольких тысяч людей, который был организован в 2006 году, когда сборная Италии стала чемпионом мира, не будет. Виной тому набивший оскомину коронавирус, стремительное распространение варианта дельта и продолжающаяся кампания по вакцинации населения.

На текущий момент власти также не рассматривают возможность проезда автобуса с футболистами по Риму и категорически отвергли вариант проведения праздника на столичном "Стадио Олимпико". "Одно дело - радость и спонтанность, другое - гигантское мероприятие, гарантированное и организованное властными учреждениями", - такое объяснения дала администрация.