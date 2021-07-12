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12.07.2021 18:48
Рубрика: В мире

В Италии не дали футболистам и фанатам вместе отметить победу на Евро

Текст: Нива Миракян (Рим)
Пандемия умудрилась вмешаться даже в самый счастливый день для итальянцев. Им придется в камерной обстановке праздновать победу сборной страны по футболу на Евро-2020.

На рассвете самолет со сборной Италии по футболу, которая в воскресенье выиграла чемпионат Европы-2020, приземлился в римском аэропорту им. Леонарло да Винчи. Там и у отеля команду встречала толпа радостных болельщиков. Защитник и капитан сборной Италии Джорджо Кьеллини вышел из автобуса с короной на голове и с кубком в руках.

Судя по всему, этим общение с фанатами все ограничится. Как пишет fanpage.it, ссылаясь на префектуру Рима, грандиозного праздника с участие нескольких тысяч людей, который был организован в 2006 году, когда сборная Италии стала чемпионом мира, не будет. Виной тому набивший оскомину коронавирус, стремительное распространение варианта дельта и продолжающаяся кампания по вакцинации населения.

На текущий момент власти также не рассматривают возможность проезда автобуса с футболистами по Риму и категорически отвергли вариант проведения праздника на столичном "Стадио Олимпико". "Одно дело - радость и спонтанность, другое - гигантское мероприятие, гарантированное и организованное властными учреждениями", - такое объяснения дала администрация.

Как в Италии и Англии отреагировали на исход финала Евро-2020

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