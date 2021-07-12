Как в Италии и Англии отреагировали на исход финала Евро-2020

Улыбки после ада пандемии

Фан-зона на площади Пьяцца дель Пополо в Риме отражала эмоции ночи: от ошеломляющей тишины с ранним голом сборной Англии до восторга итальянских тиффози, а затем и до бурных празднований после серии пенальти, на которую некоторые с трудом могли смотреть на нервной почве.

После финального свистка в Риме вспыхнули сигнальные ракеты и фейерверки, итальянские флаги заполнили небо, и безудержная радость вернулась в страну, которая отчаянно в ней нуждалась. После ада пандемии футбольный рай вернул этой нации улыбки, сообщает с места события корреспондент ВВС.

Торжества охватили центр Рима, когда тысячи людей вышли на улицы после того, как Италия обыграла Англию в серии пенальти и выиграла чемпионат Европы на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Фейерверк освещал небо, машины непрерывно гудели, а восторженные фанаты, размахивая итальянскими флагами, шли по площади Пьяцца дель Пополо, где они смотрели матч на больших экранах. Они скандировали: "Мы - чемпионы Европы", танцевали на улицах и зажигали сигнальные ракеты, пока поблизости стояли на страже полицейские, которые не вмешивались в события, отмечает Associated Press.

🎆 31 день, 51 матч, 142 гола, 1 чемпион и бесчисленные воспоминания 🥰#ЕВРО2020 pic.twitter.com/VvnlYr2kiw — УЕФА (@UEFAcom_ru) July 12, 2021

Главный момент воскресенья: капитан сборной Италии Джорджио Кьеллини получает Кубок Анри Делонэ 🏆👏#ЕВРО2020 pic.twitter.com/iLGQn9pW7y — УЕФА (@UEFAcom_ru) July 11, 2021

🏆🏆 Италия стала четвертым многократным чемпионом Европы, как Германия (3), Испания (3) и Франция (2) ✔️#ЕВРО2020 pic.twitter.com/BWjt3MPwKl — УЕФА (@UEFAcom_ru) July 11, 2021

Лондон накрыли горы мусора

Иной была обстановка в Лондоне. Спецназ пытался разогнать толпу у стадиона "Уэмбли" после окончания финального матча. В полицейских полетели пивные бутылки. По данным лондонской полиции, стражи порядка, обеспечивавшие безопасность в Лондоне, арестовали 45 человек.

Накануне игры болельщики без билетов ворвались в периметр охраны и получили доступ на арену. В администрации стадиона "Уэмбли" сообщили, что "произошло нарушение безопасности, и небольшая группа людей проникла на стадион". Некоторые из них воспользовались турникетом для прохода инвалидов. Болельщики, у которых на руках были билеты на игру, стояли в чаше стадиона, не имея доступа к своим местам.

"Уэмбли", рассчитанный на 90 тысяч мест, имеет ограниченную вместимость на время пандемии. Стадион может принять около 67 тысяч человек. При этом на трибунах итальянцы составляли только десять процентов зрителей. Один из болельщиков сказал, что не смог попасть на арену, потому что молодой человек, представившийся "португальцем", сумел пройти перед ним через турникет, после того как украл у него билет.

Тысячи болельщиков сборной Англии собрались в центре Лондона перед финалом. Они бросали на улицы бутылки и другие предметы, а Лестер-сквер заполонил мусор - пивные банки, пустые коробки и полиэтиленовые пакеты. Один человек подбросил в воздух большой желтый конус, а когда он упал, другой направил его, как футбольный мяч, в сторону группы полицейских. Болельщики начали швырять банки в одного фаната, который забрался на высокий фонарный столб, и он пытался увернуться от них. Затем он соскользнул вниз, как пожарный, под аплодисменты толпы, а толпа стала раскачивать столб.

Принц Уильям назвал игру "душераздирающей"

Принц Уильям поздравил Италию после того, как команда выиграла чемпионат Европы, и сказал, что игроки Англии должны гордиться собой за свои усилия. Уильям является президентом Английской футбольной ассоциации. Он написал в Twitter: "Душераздирающе. Поздравляю @Azzurri с великой победой".

Главный претендент на место Ангелы Меркель на посту канцлера ФРГ на предстоящих выборах в Германии сказал, что он болеет за Италию. Армин Лашет заявил телекомпании ARD, что он "фанат Италии". 60-летний Лашет подчеркнул, что итальянская команда "отлично сыграла" на Евро-2020 и заслужила победу.

Отметим, что победа на стадионе "Уэмбли" принесла Италии первый европейский титул с 1968 года. Англия остается без главного трофея с 1966 года, когда они обыграли сборную ФРГ в финале чемпионата мира со счетом 4:2.