Почему Италия победила Англию? Разбираем финал Евро в прямом эфире

​Почему главный тренер сборной Англии доверил бить пенальти молодым игрокам? Почему англичане нанесли только один удар в створ ворот? Как итальянскому вратарю Доннаруме удается отражать столько ударов с 11-ти метров? Как сборной Италии, которая не смогла отобраться на чемпионат мира в Россию, удалось выиграть следующий за ним крупный турнир?

В студии журналисты RG.RU Артур Нанян, Максим Солдатенков и Артем Локалов. И один из лучших футболистов сборной Советского Союза Евгений Ловчев - по видеосвязи.

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