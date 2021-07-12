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12.07.2021 10:09
Рубрика: Спорт

Почему Италия победила Англию? Разбираем финал Евро в прямом эфире

Сборная Италии в серии пенальти победила Англию и стала чемпионом Европы. Обсуждаем матч на RG.RU в проекте "Игра головой".
Текст: Артем Локалов

​Почему главный тренер сборной Англии доверил бить пенальти молодым игрокам? Почему англичане нанесли только один удар в створ ворот? Как итальянскому вратарю Доннаруме удается отражать столько ударов с 11-ти метров? Как сборной Италии, которая не смогла отобраться на чемпионат мира в Россию, удалось выиграть следующий за ним крупный турнир?

В студии журналисты RG.RU Артур Нанян, Максим Солдатенков и Артем Локалов. И один из лучших футболистов сборной Советского Союза Евгений Ловчев - по видеосвязи.

​Включайте трансляцию в 12:00 (мск)!

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