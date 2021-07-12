Почему Италия победила Англию? Разбираем финал Евро в прямом эфире

Почему главный тренер сборной Англии доверил бить пенальти молодым игрокам? Почему англичане нанесли только один удар в створ ворот? Как итальянскому вратарю Доннаруме удается отражать столько ударов с 11-ти метров? Как сборной Италии, которая не смогла отобраться на чемпионат мира в Россию, удалось выиграть следующий за ним крупный турнир?
В студии журналисты RG.RU Артур Нанян, Максим Солдатенков и Артем Локалов. И один из лучших футболистов сборной Советского Союза Евгений Ловчев - по видеосвязи.
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Как в Италии и Англии отреагировали на исход финала Евро-2020 04:46
Итальянцы ликуют на улицах Рима после победы своей сборной на Евро-2020. Команда обыграла в серии пенальти англичан. Основное и дополнительное время встречи, прошедшей на "Уэмбли", завершилось вничью - 1:1, а в серии 11-метровых итальянцы победили – 3:2
Джанлуиджи Доннарумма признан лучшим игроком Евро-2020 01:17
Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма признан лучшим футболистом завершившегося чемпионата Европы по футболу. Самым ярким для него получился воскресный финал против Англии
Сборная Италии обыграла по пенальти Англию в финале Евро-2020 01:01
Сборная Италии в серии пенальти обыграла команду Англии и во второй раз стала победителем чемпионата Европы по футболу. Матч проходил в Лондоне на стадионе "Уэмбли"
Сборные Англии и Италии разыграли титул лучшей команды Старого Света 01:00
Сборная Италии по футболу стала чемпионом Европы. В финальном матче "Скуадра адзурра" переиграла по пенальти Англию – 1:1 в основное время и 3:2 по пенальти. На официальном сайте УЕФА были опубликованы интересные статистические показатели, с которыми мы предлагаем вам познакомиться