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14.07.2021 09:22
Рубрика: Спорт

Доннарумма покинул "Милан" и попрощался с болельщиками

Текст: Максим Домчев

Лучший игрок Евро-2020 Джанлуиджи Доннарумма тепло попрощался с болельщиками миланского клуба. 22-летний голкипер сборной Италии опубликовал сообщение в Instagram, в котором постарался объяснить причины такого решения.

Фото: REUTERS
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"Этот клуб навсегда останется в моем сердце. Решение уйти далось мне непросто, но иногда нужно принять решение и открыть новую главу в жизни", - написал он.

Доннарумма добавил, что за "Милан" в "Серии А" он выступал с 16 лет и провел великолепные годы, которые он не забудет.

"Но теперь пришло время попрощаться. Это нелегкий, очень трудный выбор, но иногда его нужно сделать", - продолжил он.

Голкипер пожелал "Милану" и его болельщикам удачи, но так и не назвал клуб, в который он перейдет.

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