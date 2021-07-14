Доннарумма покинул "Милан" и попрощался с болельщиками

Лучший игрок Евро-2020 Джанлуиджи Доннарумма тепло попрощался с болельщиками миланского клуба. 22-летний голкипер сборной Италии опубликовал сообщение в Instagram, в котором постарался объяснить причины такого решения.

"Этот клуб навсегда останется в моем сердце. Решение уйти далось мне непросто, но иногда нужно принять решение и открыть новую главу в жизни", - написал он.

Доннарумма добавил, что за "Милан" в "Серии А" он выступал с 16 лет и провел великолепные годы, которые он не забудет.

"Но теперь пришло время попрощаться. Это нелегкий, очень трудный выбор, но иногда его нужно сделать", - продолжил он.

Голкипер пожелал "Милану" и его болельщикам удачи, но так и не назвал клуб, в который он перейдет.