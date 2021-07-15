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15.07.2021 19:22
Рубрика: Спорт

Сака выступил с заявлением после незабитого пенальти в финале Евро-2020

Текст: Артур Нанян
Фото: Neil Hall - Pool/Getty Images Фото: Neil Hall - Pool/Getty Images
Фото: Neil Hall - Pool/Getty Images

Полузащитник сборной Англии по футболу Букайо Сака, допустивший решающий промах в серии пенальти в финале чемпионата Европы против Италии, впервые выступил с заявлением после той игры и травли в социальных сетях.

Сака поблагодарил тех, кто его поддержал и отметил, что был жутко разочарован из-за поражения. Последние несколько дней хавбек лондонского "Арсенала" провел с семьей, после чего и решил обратиться к болельщикам в Instagram.

Фото: Claudio Furlan/LaPresse via AP
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"Моя реакция после матча сказала обо всей моей боли, но могу пообещать, что я не допущу, чтобы тот негатив, обрушившийся после финала, сломал меня. Сразу понял, какую ненависть получу, и это печальная реальность, что мощные социальные платформы не делают достаточно, чтобы остановить эти сообщения. Мне жаль, что мы не смогли завоевать трофей, но мы сделаем все возможное, чтобы это поколение знало, каково это - побеждать", - написал Сака.

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