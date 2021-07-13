Британских футболистов затравили анонимные обидчики
Вылезшая на свет Божий отвратительная изнанка английских фанатов ("Убирайся из моей страны, нигер" и "Возвращайся в свою Нигерию" - это самые мягкие высказывания о спортсменах) поставила ребром вопрос о введении ответственности за столь неджентльменское поведение в, казалось бы, цивилизованной стране. На этом фоне британская полиция уже начала свое расследование ЧП, а местные политики настойчиво требуют от онлайн-гигантов немедленной передачи властям всей персональной информации анонимных расистов.
"Нам известно о ряде оскорбительных и расистских комментариев в социальных сетях в адрес футболистов после финала Евро. Это злоупотребление абсолютно неприемлемо, оно недопустимо и будет расследовано", - заявили в Скотленд-Ярде по следам грянувшего скандала. Он действительно вышел громким, особенно в свете того, что английские футбольные чиновники на пару с официальным Лондоном все последние годы в буквальном смысле под лупой рассматривали факты проявления расизма исключительно за пределами туманного Альбиона.
Как оказалось, в вотчине Ее Королевского Величества расистские скандалы гремят еще чаще, чем где бы то ни было, - начиная от недавних откровений принца Гарри и Меган Маркл об озабоченности Букингемского дворца цветом кожи их ребенка до нынешней истории с затравленными футболистами английской сборной, которой не помогли даже показательные коленопреклонения игроков перед всеми матчами турнира в знак солидарности и поддержки движения Black Lives Matter.
Премьер Британии Борис Джонсон "пристыдил" обидчиков сборной, а мэр британской столицы Садик Хан обратился к соцсетям с требованием немедленно удалить злонамеренный контент. Но, как выяснилось, британский правительственный регулятор медиапространства Ofcom в настоящее время не имеет никакой юрисдикции над IT-гигантами вроде Facebook, TikTok, YouTube и Twitter.
Они фактически предоставлены сами себе и самостоятельно решают, какую информацию убирать, а какую нет (ряд интернет-платформ запоздало отчитались о "зачистке" расистских комментариев в адрес английских футболистов). Но так будет не всегда. В вышедшей из Евросоюза Британии разработан проект закона о безопасности онлайна (Online Safety Bill). Согласно ему все действующие в стране соцсети будут обязаны быстро удалять деструктивный контент под угрозой многомиллиардных штрафов (вплоть до 10 процентов от годовой глобальной выручки той или иной компании).
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