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13.07.2021 23:37
Рубрика: Спорт

Вычеркнули Криштиану

Роналду не попал в символическую сборную чемпионата Европы-2020
Накануне УЕФА опубликовал на своем официальном сайте символическую сборную чемпионата Европы-2020. Главная сенсация - в команде не нашлось места Криштиану Роналду, хотя он здорово проявил себя на турнире. Форвард "Ювентуса" не только выиграл бомбардирскую гонку с пятью голами, но и побил несколько рекордов: он стал первым футболистом в истории, который принял участие в пяти розыгрышах Евро кряду, он первым из португальцев забил во всех трех матчах группового этапа.
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Столичный выпуск № 156(8507)
Роналду стал лучшим бомбардиром Евро, но специалисты этого не заметили. Фото: Reuters Роналду стал лучшим бомбардиром Евро, но специалисты этого не заметили. Фото: Reuters
Роналду стал лучшим бомбардиром Евро, но специалисты этого не заметили. Фото: Reuters

Тем не менее Роналду оказался вне символической сборной. К слову, с ним такое происходит всего во второй раз: ранее его оставляли за бортом в 2008 году, когда Криштиану и его партнеры вылетели на стадии четвертьфинала, уступив немцам.

Фото: Михаил Синицын/РГ
Месси обошел Роналду по голам со штрафных

До конца года Роналду может ждать еще одно разочарование. Дело в том, что он остался вне топ-7 претендентов на "Золотой мяч". По версии авторитетного портала Goal.com, лидером этого рейтинга является Лионель Месси. Аргентинец на днях выиграл Кубок Америки, завоевав первый трофей с национальной командой. Кроме того, он стал лучшим бомбардиром и ассистентом турнира.

Возвращаясь к символической сборной Евро-2020, стоит отметить, что в целом, если не брать отсутствие Роналду, никаких других сюрпризов УЕФА не преподнес. Полностью команда выглядит следующим образом: Джанлуиджи Доннарумма (Италия), Кайл Уокер (Англия), Леонардо Бонуччи (Италия), Гарри Магуайр (Англия), Леонардо Спинаццола (Италия), Пьер-Эмиль Хейбьерг (Дания), Жоржиньо (Италия), Педри (Испания), Федерико Кьеза (Италия), Ромелу Лукаку (Бельгия), Рахим Стерлинг (Англия).

Напомним, что лучшим игроком Евро-2020 был признан итальянец Доннарумма, отразивший в финале в серии послематчевых пенальти два удара - от англичан Джейдона Санчо и Букайо Сака. Уже сегодня Джанлуиджи должен завершить переход в "Пари Сен-Жермен" на правах свободного агента. Ожидается, что в среду голкипер пройдет медосмотр и подпишет долгосрочный контракт с парижским клубом.

Перед вылетом во Францию Доннарумма заявил в интервью, что он всегда будет болеть за "Милан". "Я связан с "россонери". Хочу поблагодарить болельщиков этого великого клуба и подчеркнуть: мое сердце всегда будет переживать за "Милан", - отметил Доннарумма.

Тем временем российские клубы продолжают подготовку к старту сезона. Уже в эту субботу пройдет матч за Суперкубок между "Зенитом" и "Локомотивом", а на следующей неделе запланирован старт Премьер-лиги.

По традиции летом болельщиков прежде всего волнует вопрос трансферов. Нынешнее межсезонье пока не подарило никаких откровений, хотя очевидно, что тому же "Спартаку" и "Зениту" необходимо усиление для успешного выступления в Лиге чемпионов. Ну а главным ньюсмейкером последних дней стал ЦСКА. В ближайшее время "красно-синие" могут потерять своего лидера и одного из самых ярких игроков РПЛ Николу Влашича. Хорватский полузащитник готовится сделать следующий шаг в карьере и переехать в Италию.

Наибольшую заинтересованность во Влашиче проявляют "Милан" и "Аталанта", за которую выступает Алексей Миранчук. Однако бергамаски готовы были взять игрока только в аренду, с чем категорически не был согласен ЦСКА. Отказом "красно-синие" ответили сначала также миланцам, но те оказались напористее. Переговоры между сторонами начались пару недель назад. На первых порах армейцы установили ценник за футболиста в размере 35 миллионов евро. Генеральный директор итальянского клуба Иван Газидис обратился к президенту ЦСКА Евгению Гинеру с намерением сбить цену. На данный момент сложно сказать, добился ли своего Газидис, но, по информации зарубежных СМИ, "красно-синие" готовы рассмотреть предложения от 25 миллионов. Напомним, что летом 2019 года российский клуб заплатил за Николу 15,7 миллиона евро.

Фото: Jose Manuel Vidal / AFP
Роналду прокомментировал вылет сборной Португалии с Евро-2020

Сам Влашич, опять же, по сообщениям итальянской прессы, согласовал условия личного контракта с "россонери". Предполагается подписание пятилетнего контракта, годовая зарплата Николы будет равна 2,5 миллиона евро. "Милан" готов взять хавбека в аренду с обязательным выкупом за 25 миллионов евро. Опция активируется при условии выхода команды в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Желание Влашича перейти на новый уровень известно давно. Но хорват оставался в ЦСКА во многом ради участия в Лиге Европы или Лиге чемпионов. Однако по итогам прошлого сезона армейцы впервые за 20 лет не смогли попасть в еврокубки. Влашич только что достаточно неплохо выступил на чемпионате Европы и, понятное дело, привлек к себе внимание клубов из ведущих первенств.

Между тем

Как стало известно зарубежным СМИ, конфедерация футбола Южной Америки (КОНМЕБОЛ) предложила УЕФА провести матч между победителями Кубка Америки и чемпионата Европы - Аргентины и Италии. В организации считают, что такая игра стала бы "дуэлью чемпионов" и привлекла бы грандиозное внимание. Однако из-за проблем с календарем весьма проблематично будет провести такую встречу в 2021 году. Потому поединок может состояться уже в следующем году, если стороны придут к согласию.

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