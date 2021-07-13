Роналду не попал в символическую сборную чемпионата Европы-2020

Тем не менее Роналду оказался вне символической сборной. К слову, с ним такое происходит всего во второй раз: ранее его оставляли за бортом в 2008 году, когда Криштиану и его партнеры вылетели на стадии четвертьфинала, уступив немцам.

До конца года Роналду может ждать еще одно разочарование. Дело в том, что он остался вне топ-7 претендентов на "Золотой мяч". По версии авторитетного портала Goal.com, лидером этого рейтинга является Лионель Месси. Аргентинец на днях выиграл Кубок Америки, завоевав первый трофей с национальной командой. Кроме того, он стал лучшим бомбардиром и ассистентом турнира.

Возвращаясь к символической сборной Евро-2020, стоит отметить, что в целом, если не брать отсутствие Роналду, никаких других сюрпризов УЕФА не преподнес. Полностью команда выглядит следующим образом: Джанлуиджи Доннарумма (Италия), Кайл Уокер (Англия), Леонардо Бонуччи (Италия), Гарри Магуайр (Англия), Леонардо Спинаццола (Италия), Пьер-Эмиль Хейбьерг (Дания), Жоржиньо (Италия), Педри (Испания), Федерико Кьеза (Италия), Ромелу Лукаку (Бельгия), Рахим Стерлинг (Англия).

Напомним, что лучшим игроком Евро-2020 был признан итальянец Доннарумма, отразивший в финале в серии послематчевых пенальти два удара - от англичан Джейдона Санчо и Букайо Сака. Уже сегодня Джанлуиджи должен завершить переход в "Пари Сен-Жермен" на правах свободного агента. Ожидается, что в среду голкипер пройдет медосмотр и подпишет долгосрочный контракт с парижским клубом.

Перед вылетом во Францию Доннарумма заявил в интервью, что он всегда будет болеть за "Милан". "Я связан с "россонери". Хочу поблагодарить болельщиков этого великого клуба и подчеркнуть: мое сердце всегда будет переживать за "Милан", - отметил Доннарумма.

Тем временем российские клубы продолжают подготовку к старту сезона. Уже в эту субботу пройдет матч за Суперкубок между "Зенитом" и "Локомотивом", а на следующей неделе запланирован старт Премьер-лиги.

По традиции летом болельщиков прежде всего волнует вопрос трансферов. Нынешнее межсезонье пока не подарило никаких откровений, хотя очевидно, что тому же "Спартаку" и "Зениту" необходимо усиление для успешного выступления в Лиге чемпионов. Ну а главным ньюсмейкером последних дней стал ЦСКА. В ближайшее время "красно-синие" могут потерять своего лидера и одного из самых ярких игроков РПЛ Николу Влашича. Хорватский полузащитник готовится сделать следующий шаг в карьере и переехать в Италию.

Наибольшую заинтересованность во Влашиче проявляют "Милан" и "Аталанта", за которую выступает Алексей Миранчук. Однако бергамаски готовы были взять игрока только в аренду, с чем категорически не был согласен ЦСКА. Отказом "красно-синие" ответили сначала также миланцам, но те оказались напористее. Переговоры между сторонами начались пару недель назад. На первых порах армейцы установили ценник за футболиста в размере 35 миллионов евро. Генеральный директор итальянского клуба Иван Газидис обратился к президенту ЦСКА Евгению Гинеру с намерением сбить цену. На данный момент сложно сказать, добился ли своего Газидис, но, по информации зарубежных СМИ, "красно-синие" готовы рассмотреть предложения от 25 миллионов. Напомним, что летом 2019 года российский клуб заплатил за Николу 15,7 миллиона евро.

Сам Влашич, опять же, по сообщениям итальянской прессы, согласовал условия личного контракта с "россонери". Предполагается подписание пятилетнего контракта, годовая зарплата Николы будет равна 2,5 миллиона евро. "Милан" готов взять хавбека в аренду с обязательным выкупом за 25 миллионов евро. Опция активируется при условии выхода команды в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Желание Влашича перейти на новый уровень известно давно. Но хорват оставался в ЦСКА во многом ради участия в Лиге Европы или Лиге чемпионов. Однако по итогам прошлого сезона армейцы впервые за 20 лет не смогли попасть в еврокубки. Влашич только что достаточно неплохо выступил на чемпионате Европы и, понятное дело, привлек к себе внимание клубов из ведущих первенств.

Между тем

Как стало известно зарубежным СМИ, конфедерация футбола Южной Америки (КОНМЕБОЛ) предложила УЕФА провести матч между победителями Кубка Америки и чемпионата Европы - Аргентины и Италии. В организации считают, что такая игра стала бы "дуэлью чемпионов" и привлекла бы грандиозное внимание. Однако из-за проблем с календарем весьма проблематично будет провести такую встречу в 2021 году. Потому поединок может состояться уже в следующем году, если стороны придут к согласию.