Роналду прокомментировал вылет сборной Португалии с Евро-2020

Такое мнение один из лучших футболистов нынешнего века высказал после поражения от сборной Бельгии со счетом 0:1. Роналду написал сообщение в Instagram, в котором признался гордится работой, проделанной его командой.

"Мы не сумели добиться желаемого результата и выбыли из турнира раньше, чем хотели. Но мы все горды тем, какой путь мы проделали, мы старались для того, чтобы снова поспорить за титул чемпионов Европы. Наша команда доказала, что способна радовать португальцев. Мы играли и боролись на поле для того, чтобы оправдать их доверие",- написал Роналду.

Лидер сборной Португалии отметил, что команда выражает огромную благодарность всем болельщикам за поддержку.

При этом Роналду пожелал удачи другим участникам Евро-2020 и нашел в себе силы поздравить с победой сборную Бельгии.