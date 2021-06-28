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28.06.2021 14:45
Рубрика: Спорт

Роналду прокомментировал вылет сборной Португалии с Евро-2020

Лидер сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду уверен, что его команда не добилась нужного результата, вылетев на стадии 1/8 финала Евро-2020.
Текст: Максим Домчев

Такое мнение один из лучших футболистов нынешнего века высказал после поражения от сборной Бельгии со счетом 0:1. Роналду написал сообщение в Instagram, в котором признался гордится работой, проделанной его командой.

Фото: AP Photo/Thanassis Stavrakis
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"Мы не сумели добиться желаемого результата и выбыли из турнира раньше, чем хотели. Но мы все горды тем, какой путь мы проделали, мы старались для того, чтобы снова поспорить за титул чемпионов Европы. Наша команда доказала, что способна радовать португальцев. Мы играли и боролись на поле для того, чтобы оправдать их доверие",- написал Роналду.

Лидер сборной Португалии отметил, что команда выражает огромную благодарность всем болельщикам за поддержку.

При этом Роналду пожелал удачи другим участникам Евро-2020 и нашел в себе силы поздравить с победой сборную Бельгии.

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