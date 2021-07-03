Чехия - Дания. Онлайн-трансляция четвертьфинала Евро-2020

В третьем четвертьфинальном матче чемпионата Европы по футболу сыграют сборные Чехии и Дании. Встреча состоится в Баку и начнется в 19.00 по московскому времени.

Пожалуй, это единственная четвертьфинальная пара, где не играет топ-команда, однако от этого менее интересной она не становится. Практически равные соперники, и это подтверждают букмекеры, которые отдают небольшое предпочтение датчанам.

Дания

Скандинавская команда, можно сказать, открытие этого Евро. Молодая, быстрая, атакующая, она разгонялась по ходу турнира. В двух первых матчах сборной Дании фатально не везло - два поражения, хотя по игре это должны были быть победа и ничья, не меньше. Во встрече с финнами определенно повлияла ситуация с капитаном команды Кристианом Эриксеном, у которого прямо на поле остановилось сердце. К счастью, трагедии удалось избежать, и полузащитника вернули к жизни медики, однако на настроении коллектива это сказалось в худшую сторону. 0:1.

Дальше шли бельгийцы. Датчане отвозили большую часть матча именитых соперников, особенно впечатлил первый тайм, однако прагматичный футбол команды Роберто Мартинеса оказался более эффективен: два момента - два гола, и это было второе поражение для скандинавских футболистов. 1:2.

Впрочем, турнирное положение в группе B сложилось благополучным для сборной Дании образом. Оставались шансы на третье и даже второе места, дающие возможность продолжить борьбу в плей-офф. Для этого нужно было побеждать команду России в матче при своих болельщиках в Копенгагене и желательно покрупнее. И в этой игре у датчан, наконец, получилось все то, что не выходило в предыдущих матчах. Главным образом, это голы, так как с игрой было и до этого все в порядке. Четыре мяча влетели в ворота Матвея Сафонова, и скандинавы, одержав разгромную победу со счетом 4:1, со второго места вышли в 1/8 финала плей-офф, где, как и россиянам, не оставили шансов сборной Уэльса - 4:0.

Чехия

Сборная Чехии, напротив, сразу взялась за дело и играла на результат: победа в первом матче с шотландцами (2:0), ничья с хорватами (1:1) при абсолютно равной игре и минимальное поражение от лидеров группы англичан (0:1). Как итог, третье место в квартете с 4 очками и положительной разницей забитых и пропущенных мячей, что в сумме дало чехам путевку в плей-офф. Там их уже ждала сборная Нидерландов, которая выиграла все три матча в своей группе и считалась абсолютным фаворитом этой пары. Однако сборная Чехии провела выдающийся матч. Она не отбивалась, нет, не забила случайные мячи, она заставила голландцев отойти назад, обороняться и играть вторым номером. Чехи методично расшатывали оборону соперника, разгоняя свои атаки, и к началу второго тайма вынудили "оранжевых" остаться в меньшинстве. В принципе, и до этого все складывалась не в пользу сборной Нидерландов, но удаление стало для нее приговором. Забить в оставшееся время парочку дежурных мячей для команды Ярослава Шилговы было делом техники - 2:0.

Кто кого

Так что противостояние сборных Чехии и Дании обещает стать крайне интересным, и есть все основания полагать, что это будет яркая атакующая игра с обилием голов и невероятным сюжетом.

А как будет на самом деле, узнаем очень скоро. Присоединяйтесь к текстовой онлайн-трансляции "РГ".