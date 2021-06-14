Дубль Шика помог Чехии обыграть Шотландию на Евро-2020

Сборная Шотландии в предыдущий раз выступала на чемпионате Европы в далеком уже 1996 году. С тех пор шотландцам все никак не удавалось преодолеть отбор, но на Евро-2020 они все же пробились с превеликим трудом.

В составе шотландцев всего два игрока, которых можно назвать звездами на фоне остальных. Это Эндрю Робертсон из "Ливерпуля" и Скотт Мактоминей из "Манчестер Юнайтед". Все остальные футболисты по меркам Европы не представляют собой ничего экстраординарного.

И у Чехии тоже в последние год нет суперзвезд уровня Томаша Росицки или Павела Недведа, но в мастерстве команда Ярослава Шильгавы своих соперников превосходит. И игра это доказала.

В стартовом составе Чехии на поле появился полузащитник "Спартака" Алекс Крал, однако на поле ничего выдающегося он не показал и во втором тайме был заменен.

В первом тайме шотландцы больше оборонялись, но проводили опасные атаки. И все же первый момент создали чехи. Патрик Шик в касание пробил в ближний угол, но Дэвид Маршалл удар парировал. Со второй попыткой чешского форварда не справился ни он, ни его партнеры. После навеса Шик выиграл борьбу и головой пробил в дальний угол.

Начало второго тайма осталось за шотландцами, которые создали несколько моментов у ворот Томаша Вацлика. Голкипер чехов играл уверенно, а в одном из эпизодов ему на выручку пришла перекладина.

А затем Шик буквально из ничего сотворил второй гол. Находясь метрах в 45 от ворот соперника, он увидел, что Маршалл далеко вышел из ворот и красивым обводящим ударом отправил мяч в сетку. Оправиться от этого удара сборная Шотландии уже не смогла. Итог - победа Чехии 2:0.