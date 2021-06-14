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14.06.2021 00:05
Рубрика: Спорт

Испания - Швеция - онлайн-трансляция матча Евро-2020

Текст: Никита Лашкул

Евро-2020 набирает обороты. Свой турнирный пусть сегодня начнут одни из фаворитов - сборная Испании. В Севилье чемпионы Европы 2008 и 2012 годов встретятся со шведами.

Фото: Eric Verhoeven/Soccrates/Getty Images
Нидерланды - Украина - онлайн-трансляция матча чемпионата Европы по футболу

События последних дней заставили всех вспомнить тот самый Евро-2008. Мол, есть определенные сходства. Раз такие дела, то давайте продолжим. Испанцы, как и тогда, сыграют на групповом этапе со шведами. Как и тогда, матч почти наверняка получится упорным. Со шведами по-другому редко бывает. Их вязкий футбол кого угодно заставит попотеть. Например, о них поломали зубы немцы и мексиканцы на чемпионате мира в России. Неспешно и неказисто, а в четвертьфинал мирового первенства шведы попали. В отличие от испанцев.

После ударного начала 2010-х годов, когда испанцы брали два чемпионата Европы и чемпионат мира, настал спад. И поколение ушло, и федерация стала чудить. Во многом невменяемые решения руководства федерации спутали сборной все карты на ЧМ-2018. Вроде бы те времена позади, теперь хотя бы Луис Энрике на посту главного тренера снова привел испанцев в неплохое состояние. Но, как всегда, не обходится без приключений.

За несколько дней до Евро стало известно о положительных тестах на коронавирус у Серхио Бускетса и Диего Льоренте. Невозможно на протяжении полутора десятков лет представить испанцев без Бускетса, и будет крайне любопытно посмотреть, что придумает Луис Энрике в сложившейся ситуации. Не обошла стороной коронавирусная болячка и шведов. Деян Кулусевски и Маттиас Сванберг отправились лечиться. Кулусевски-то уж точно пригодился бы. В его активе неплохие сезоны в Италии, в том числе и за "Ювентус".

Матч Испания - Швеция начнется в 22:00 мск, не пропустите нашу онлайн-трансляцию!

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