В воскресенье вечером сборная Нидерландов сыграет с Украиной в матче группы "С" чемпионата Европы. Встреча состоится на стадионе "Йохан Кройф Арена" в Амстердаме.

Фаворитами этой игры, безусловно, являются голландцы. Они уверенно преодолели отборочный турнир и вышли со второго места группы "C". Однако в конце сентября сборную возглавил Франк де Бур, и пока команда под его руководством не показывает выдающихся результатов. Так, в отборе на чемпионат мира-2022 голландцы проиграли Турции со счетом 2:4.

Еще одна проблема сборной Нидерландов - отсутствие лидера Вирджила ван Дейка, который восстанавливается после травмы. Но Мемфис Депай и Куинси Промес наверняка заставят многих соперников поволноваться.

Что касается Украины, то для нее отбор на Евро-2020 - самый успешный в ее истории. Команда Андрея Шевченко заняла первое место в группе, опередив Португалию и Сербию. Правда, дальнейшие результаты сборной не слишком впечатлили, с другой стороны - и явных провалов не было. В отборе на ЧМ-2022 Украина добыла ничью в матче с Францией (1:1), потом команда потеряла очки во встречах с Финляндией (1:1) и Казахстаном (1:1).

Конечно, у сборной Украины хороший молодой состав, отличный тренерский штаб во главе с Шевченко, но мало кто верит, что она сможет что-то противопоставить Нидерландам. Что же, посмотрим!

Матч Нидерланды - Украина начнется в 22:00 по московскому времени. Не пропустите!