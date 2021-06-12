Впервые в истории Евро судья отменил гол после просмотра VAR

В матче сборных Уэльса и Швейцарии впервые в истории чемпионатов Европы по футболу судья отменил гол благодаря системе видеопомощи арбитрам (VAR).

На 84-й минуте при счете 1:1 форвард швейцарцев Марио Гавранович первым же касанием после выхода на замену забил гол. Впрочем, главный рефери встречи Клеман Тюрпен, использовав VAR, отменил взятие ворот.