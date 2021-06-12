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12.06.2021 14:26
Рубрика: Спорт

Сборная России сыграет в белой форме в матче Евро с командой Бельгии

Текст: Артур Нанян

Сборная России по футболу выйдет в белой форме на свой стартовый матч на чемпионате Европы-2020 против соперников из Бельгии. Об этом сообщается в официальном микроблоге российской национальной команды в Twitter.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
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В белой форме будут полевые игроки, тогда как голкипер - в зеленой. В какой форме сыграют бельгийцы, пока неизвестно.

Встреча сборных России и Бельгии, выступающих в группе B, пройдет в субботу в Санкт-Петербурге и начнется в 22.00 по московскому времени. "РГ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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