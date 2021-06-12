Сборная России сыграет в белой форме в матче Евро с командой Бельгии

Сборная России по футболу выйдет в белой форме на свой стартовый матч на чемпионате Европы-2020 против соперников из Бельгии. Об этом сообщается в официальном микроблоге российской национальной команды в Twitter.

В белой форме будут полевые игроки, тогда как голкипер - в зеленой. В какой форме сыграют бельгийцы, пока неизвестно.

Встреча сборных России и Бельгии, выступающих в группе B, пройдет в субботу в Санкт-Петербурге и начнется в 22.00 по московскому времени. "РГ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.