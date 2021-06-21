Финляндия - Бельгия - онлайн-трансляция матча Евро-2020

Новичок Евро, сборная Финляндии, навела немало шороху на групповом турнире. Чем-то напоминает Исландцев, дошедших в 2016-м году до 1/4 финала. Чтобы сделать нечто похожее, надо попробовать выгрызть в Санкт-Петербурге очки у сборной Бельгии, которая уже решила проблему выхода в плей-офф и может позволить себе сегодня не особо сильно напрягаться.

Надо сказать, что ситуация в группе B, где кроме финнов и бельгийцев играют россияне с датчанами, крайне запутанная. Даже у датчан при двух поражениях есть шансы пройти дальше. Финляндии же практически наверняка хватит и ничьей. Как и Бельгии, которой ничейный результат гарантирует первое место в группе. Кстати, уже известен и соперник той команды, что будет второй в нашей группе. Это Уэльс, ставший вторым в группе A.

Самым вероятным исходом кажется победа бельгийцев и датчан. В этом случае у Бельгии будет 9 очков, у трех других сборных - по 3. Итоговое положение в этом случае определится разницей забитых и пропущенных мячей. Так что всем надо стараться забивать как можно больше.

Не будем же гадать, кто и как сыграет, дождемся 22:00. Матчи Финляндия - Бельгия и Россия - Дания начнутся одновременно. Следите за онлайн-трансляцией вместе с "РГ"!