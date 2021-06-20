Сборная Италии одержала третью победу подряд на Евро-2020

Итальянские футболисты выиграли все три матча на групповом этапе чемпионата Европы. В поединке третьего тура "Скуадра адзурра" победила в Риме валлийцев со счетом 1:0.

В отличие от соперника, для итальянцев сегодняшний поединок не имел фактически никакой турнирной мотивации. Подопечные Роберто Манчини досрочно вышли в плей-офф Евро и могли спокойно готовиться к противостоянию с Гаретом Бэйлом и компанией.

Логично, что Манчини решил дать шанс игрокам, которые в стартовых двух встречах не выходили на поле с первых минут. Речь, в первую очередь, о Федерико Кьезе, Андреа Белотти и Маттео Пессине. Именно Пессина забил единственный гол в матче, отличившись в концовке первого тайма.

В параллельном матче Швейцария боролась за сохранение шансов на выход в плей-офф. Для этого ей надо было обязательно обыгрывать Турцию. Команда Владимира Петковича справилась со своей задачей, обыграв "янычар" со счетом 3:1.

Таким образом, Италия финишировала в группе "А" на первом месте с девятью очками, далее расположились Уэльс и Швейцария, набравшие по четыре очка. За счет лучшей разницы мячей вторую строчку заняли валлийцы. Теперь швейцарцам остается ждать результатов матчей последнего тура в других группах.