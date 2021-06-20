Этот матч был ключевым для немцев на турнире. После поражения в дебютном поединке от Франции (0:1) команда Йоахима Лева не оставила себе выбора: для продолжения борьбы за выход в плей-офф ей обязательно нужно было набирать очки в противостоянии с действующими чемпионами Европы.

Что касается Португалии, то после крупной победы на старте над Венгрией (3:0) подопечные Фернанду Сантуша чувствовали себя вполне уверенно. Сам лидер этой сборной Роналду установил сразу несколько рекордов и вообще заявил, что он и его партнеры намерены повторить успех пятилетней давности во Франции.

Матч в Мюнхене показал, что у Германии одна из самых ярких команд Европы, если не мира. Пропустив в самом начале встречи, Бундестим не сдалась и еще до перерыва повела в счете. А во второй половине немцы забили еще дважды и добились уверенной, и в то же время очень важной победы.

- В минувшие дни мы много говорили о нескольких моментах. После матча с французами я все еще искал нужный баланс и знал, в чем нужно прибавить для создания голевых моментов. Мы блестяще бились, продемонстрировали высокий боевой дух. Против по-настоящему сильного соперника, коим является Португалия, у нас прошло множество хороших атак. Это говорит о нашем уровне, - поделился своим мнением главный тренер немцев Йоахим Лев.

Одним из героев матча стал Робин Гозенс. Защитник "Аталанты" почувствовал во всех четырех голах своей команды, забив один мяч и отметившись результативной передачей. К слову, два года назад Криштиану Роналду отказался меняться майками с Гозенсом после поединка итальянского чемпионата.

- Мне было так неловко в тот момент, но такое происходит. У меня нет никаких вопросов к Роналду, просто так получилось, - прокомментировал тот случай Гозенс. - Сегодняшняя победа значит для меня все. Мы были сильнее и заслуженно набрали три очка.

- На мой взгляд, матч с Францией был не таким уж плохим - мы показали хороший футбол. Сегодня у нас было больше голевых моментов, сыграли более агрессивно. Мы можем быть довольны этим вечером, но у нас впереди важный матч. Нужно продолжать в том же духе, - сказал один из авторов голов в ворота Португалии форвард лондонского "Челси" Кай Хаверц.

Несколько интересных фактов. Португалия - один из самых удобных соперников для немцев: Германия обыграла эту команду в пятом матче подряд с общим счетом 15:5. В последний раз "европейские бразильцы" оказывались сильнее Бундестим аж в 2000 году. Отметим также, что Германия забила 302 мяча на чемпионатах Европы и мира, что является абсолютным рекордом для представителей Европы.

302 мяча забила Германия на чемпионатах Европы и мира, что является рекордом для европейских сборных

- Заслуженная победа немецкой команды. Они были лучше, но нам есть за что зацепиться в этом матче. Используй мы свои моменты, как знать, каким был бы счет. В перерыве старались внести изменения, однако когда ты пропускаешь в начале тайма два мяча, сложно что-либо предпринять, - сказал Фернанду Сантуш.

К слову, Португалия - первый действующий чемпион Европы, пропустивший четыре гола в одном матче. Между тем Роналду впервые в карьере забил Германии. Этот гол стал для форварда "Ювентуса" 107-м за сборную. До мирового рекорда осталось всего два мяча.

Возвращаясь к борьбе за выход в плей-офф из группы "F", стоит отметить, что все станет понятно только 23 июня. Досрочно пробиться в следующий раунд могла Франция, но чемпионы мира неожиданно оступились в матче с Венгрией (1:1). Тем не менее "трехцветные" продолжают оставаться лидерами своего квартета с четырьмя очками. Далее идут Германия с Португалией (по три очка) и Венгрия (одно очко).

- Никогда не думал, что мы всех раздавим, даже после победы над Германией. Пока я доволен нашим выступлением. Конечно, я не в восторге от ничьей с венграми, но ничего плохого не произошло. Мы не уступили, у нас есть четыре очка. У нас было много моментов до перерыва, но, к сожалению, мы не забили. Однако я верю в ребят, Франция должна быть в плей-офф, - считает главный тренер "трехцветных" Дидье Дешам.

Теоретически шансы на выход из группы есть и у Венгрии. Правда, для этого команде Марко Росси предстоит выполнить тяжелейшую задачу: обыграть в Мюнхене саму Германию.

- С Францией в плане тактики Венгрия сыграла выдающимся образом. Моя команда понимала, что будут сложные отрезки, когда все будет идти не так, как хотелось бы. Но мы были готовы к этому и выстояли. У нас есть шансы, и Венгрия будет сражаться до конца, - заявил Росси.