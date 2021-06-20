Миранчук поспорит с Роналду и де Брейне за лучший гол второго тура Евро-2020
УЕФА в Twitter опубликовал видео с голами, которые будут претендовать на победу по итогам второго тура группового раунда турнира.
Приятно, что в числе претендентов оказался россиянин Алексей Миранчук, чей гол в ворота Финляндии стал не только очень красивым, но и принес команде Станислава Черчесова победу и шансы на выход из группы.
Кто же попробует поспорить с россиянином за лучший гол тура? Полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брейне и его удар в касание после красивой комбинации партнеров.
Претендует на победу и Криштиану Роналду, поразивший ворота сборной Германии после передачи партнера, а также один из мячей итальянца Мануэля Локателли в ворота Швейцарии. В обоих случаях огромная заслуга партнеров, отдавших великолепные передачи. Победитель определится по итогам голосования на сайте УЕФА.
Best goal from Round 2? 🧐— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 19, 2021
🇧🇪 De Bruyne vs Denmark
🇵🇹 Ronaldo vs Germany
🇮🇹 Locatelli vs Switzerland (first goal)
🇷🇺 Miranchuk vs Finland@GazpromFootball | #EUROGOTR | #EURO2020
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