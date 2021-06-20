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20.06.2021 07:47
Рубрика: Спорт

Миранчук поспорит с Роналду и де Брейне за лучший гол второго тура Евро-2020

Гол полузащитника сборной России по футболу Алексея Миранчука в ворота сборной Финляндии вошел в число претендентов на лучший забитый мяч во втором туре группового раунда Евро-2020.
Текст: Максим Домчев
Алексей Миранчук (Россия), забивший гол, в матче группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020: Финляндия - Россия. Фото: Станислав Красильников/ТАСС Алексей Миранчук (Россия), забивший гол, в матче группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020: Финляндия - Россия. Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Алексей Миранчук (Россия), забивший гол, в матче группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020: Финляндия - Россия. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

УЕФА в Twitter опубликовал видео с голами, которые будут претендовать на победу по итогам второго тура группового раунда турнира.

Фото: Anton Vaganov - Pool/Getty Images
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Приятно, что в числе претендентов оказался россиянин Алексей Миранчук, чей гол в ворота Финляндии стал не только очень красивым, но и принес команде Станислава Черчесова победу и шансы на выход из группы.

Кто же попробует поспорить с россиянином за лучший гол тура? Полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брейне и его удар в касание после красивой комбинации партнеров.

Претендует на победу и Криштиану Роналду, поразивший ворота сборной Германии после передачи партнера, а также один из мячей итальянца Мануэля Локателли в ворота Швейцарии. В обоих случаях огромная заслуга партнеров, отдавших великолепные передачи. Победитель определится по итогам голосования на сайте УЕФА.

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