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20.06.2021 00:03
Рубрика: Спорт

Сборная Испании упустила победу над Польшей

Испанские футболисты потеряли очки во втором матче подряд на Евро-2020. Вслед за ничьей со Швецией, "красная фурия" не сумела победить в Севилье поляков - 1:1.
Текст: Артур Нанян

Как и во встрече со скандинавами, в субботу команда Луиса Энрике почти все время владела мячом и создала достаточно моментов, чтобы выиграть. До перерыва единственный мяч забил Альваро Мората - 1:0. В самом начале второй половины лидер и капитан поляков Роберт Левандовски сравнял счет, забив дебютный мяч своей сборной на Евро-2020 - 1:1.

Фото: Matthias Schrader - Pool/Getty Images
Сборная Германии обыграла Португалию в самом результативном матче Евро-2020

Буквально через минуту после гола Левандовски испанцы получили отличный шанс вновь выйти вперед. Воспользовавшись VAR, арбитр Даниэле Орсато назначил пенальти в ворота гостей за снос Жерара Морено. Сам пострадавший подошел к "точке", но попал в штангу. На добивании в пустые ворота мог забить Мората, однако мяч после удара форварда "Ювентуса" прошел мимо.

В концовке Испания пыталась все-таки вырвать победу, организуя одну атаку за другой. Однако поляки выстояли и набрали важнейшее очко - 1:1.

Перед последним туром в группе "Е" с четырьмя очками лидирует Швеция, далее идет Словакия (три очка), Испания (два очка) и Польша (один балл). В следующую среду 23 июня испанцы встретятся со словаками, в шведы в Санкт-Петербурге сыграют с поляками.

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