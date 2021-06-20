Сборная Испании упустила победу над Польшей
Как и во встрече со скандинавами, в субботу команда Луиса Энрике почти все время владела мячом и создала достаточно моментов, чтобы выиграть. До перерыва единственный мяч забил Альваро Мората - 1:0. В самом начале второй половины лидер и капитан поляков Роберт Левандовски сравнял счет, забив дебютный мяч своей сборной на Евро-2020 - 1:1.
Буквально через минуту после гола Левандовски испанцы получили отличный шанс вновь выйти вперед. Воспользовавшись VAR, арбитр Даниэле Орсато назначил пенальти в ворота гостей за снос Жерара Морено. Сам пострадавший подошел к "точке", но попал в штангу. На добивании в пустые ворота мог забить Мората, однако мяч после удара форварда "Ювентуса" прошел мимо.
В концовке Испания пыталась все-таки вырвать победу, организуя одну атаку за другой. Однако поляки выстояли и набрали важнейшее очко - 1:1.
Перед последним туром в группе "Е" с четырьмя очками лидирует Швеция, далее идет Словакия (три очка), Испания (два очка) и Польша (один балл). В следующую среду 23 июня испанцы встретятся со словаками, в шведы в Санкт-Петербурге сыграют с поляками.
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