Онлайн-трансляция матча Евро-2020 Португалия - Германия
Сегодня на чемпионате Европы завершается второй тур группового этапа. Свои очередные матчи проведут команды квартета F. На "Арене Мюнхен" сыграют сборные Португалии и Германии.
Обе команды в разном настроении подошли к этой встрече. Португальцы в первом матче разгромили команду Венгрии со счетом 3:0 и возглавляют группу. Правда, все три мяча были забиты буквально на последних минутах встречи. Немцы же в непростом матче уступили французам - 0:1. Подопечные Йоахима Лева весь второй тайм пытались сравнять счет, но их попытки провалились. И теперь для того, чтобы продолжить борьбу за выход в плей-офф, им обязательно надо побеждать действующих чемпионов Европы.
Между собой эти команды играли 18 раз. А последняя встреча состоялась в 2014 году. Тогда немцы были сильнее со счетом 4:0. Будем надеяться, что предстоящая игра тоже будет результативной.
Матч обслужит бригада арбитров во главе с англичанином Энтони Тейлором.
Текстовая онлайн-трансляция матча Португалия - Германия начнется в 19.00 по московскому времени.
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