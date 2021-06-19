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19.06.2021 17:14
Рубрика: Спорт

Капитан сборной Венгрии потерял сознание в матче с Францией

Текст: Максим Домчев
Фото: Angel Martinez - UEFA/UEFA via Getty Images Фото: Angel Martinez - UEFA/UEFA via Getty Images
Фото: Angel Martinez - UEFA/UEFA via Getty Images

В матче Евро-2020 между сборными Венгрии и Франции капитан венгерской команды Адам Салаи потерял сознание в первом тайме.

Фото: Friedemann Vogel / various sources / AFP
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Ему несколько минут оказывали помощь, после чего футболист смог подняться. Он был заменен.

Предположительно у Салаи - тепловой удар.

После первой половины поля венгерская команда ведет в счете - 1:0. Автором забитого мяча в самом конце первой половины стал защитник Аттила Фиола.

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