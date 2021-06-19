Капитан сборной Венгрии потерял сознание в матче с Францией
В матче Евро-2020 между сборными Венгрии и Франции капитан венгерской команды Адам Салаи потерял сознание в первом тайме.
Ему несколько минут оказывали помощь, после чего футболист смог подняться. Он был заменен.
Предположительно у Салаи - тепловой удар.
После первой половины поля венгерская команда ведет в счете - 1:0. Автором забитого мяча в самом конце первой половины стал защитник Аттила Фиола.
Франция не смогла обыграть Венгрию в матче Евро-2020 18:08
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