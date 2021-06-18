Перенесший остановку сердца в матче Евро-2020 Эриксен выписан из больницы

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен в пятницу был выписан из больницы. Ранее игроку была проведена операция на сердце.

Эриксен, переживший остановку сердца в стартовом матче Евро-2020 против команды Финляндии, в пятницу был выписан из больницы и даже посетил расположение сборной Дании, после чего отправился домой.

В четверг игроку была проведена операция. Ему установили имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор, который позволит Эриксену в будущем избежать проблем с сердцем.

"Огромное спасибо за поддержку. Это было невероятно почувствовать такое внимание. Операция прошла успешно, и у меня все хорошо с учетом обстоятельств", - сказал он.

Эриксен рассказал о том, что будет в понедельник поддерживать команду в матче против сборной России.