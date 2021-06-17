Реаниматолог рассказал подробности о спасении датчанина Эриксена

Йенс Кляйнфельд сказал, что он увидел, как медики датской команды борются за спасение игрока и решил, что должен помочь им. По словам Кляйнфельда, он наблюдал за матчем Дания - Финляндия с трибун стадиона в Копенгагене, поскольку ранее прошел тренировку с медицинской бригадой, которая включала обучение по оказанию неотложной первой помощи спорстменам и реанимации тех, кто потерял сознание. И именно эта медицинская бригада пришла на помощь Эриксену и датским медикам.

"Я был на трибунах на противоположной стороне стадиона, когда он рухнул на газон, - пояснил немецкий врач. - Я увидел, как доктор датской команды ведет себя довольно беспокойно и понял, что это была не обычная травма. В этот момент я дал знак бригаде медиков, и они выбежали со мной на поле. У них был с собой дефибриллятор".

По его словам, медики начали процесс реанимации сначала с массажа сердца, а затем с подготовки дефибриллятора, включая прикрепление электродов к телу Эриксена. "Мы подвергли его электрошоку и продолжили массаж сердца", - сказал Кляйнфельд, добавив, что врач датской команды сначала изо всех сил пытался справиться сам, но он не осознавал масштабов ситуации и у него не было оборудования.

"Когда вы начинаете реанимацию, вам нужно сделать это как можно быстрее. Но врачи команды в основном лечат многие другие травмы, поэтому им сложнее сразу распознать внезапную сердечную остановку", - добавил реаниматолог, уточнив, что разряд дефибриллятора стал ключом к возвращению Эриксена к жизни. Он сказал, что, если дефибриллятор вводится в течение первых двух минут, шанс на выживание составляет почти 90%, а с каждой потерянной минутой вероятность спасения падает на 10%. "Так что скорость имеет решающее значение. Эриксену потребовалось две-три минуты, чтобы получить удар током. Это означало, что его шансы на выживание были очень высоки", - сказал он.

Вскоре после получения электрошока Эриксен пришел в сознание. "Он открыл глаза и заговорил со мной. Я спросил его по-английски: "Ты снова вернулся к жизни?" Он сказал: "Да, я здесь". А потом добавил: "Мне ведь только исполнилось 29 лет". Через десять минут после потери сознания игрока доставили в одну из лучших больниц Копенгагена, где он проходит курс лечения. Врач датской сборной Мортен Боесен заявил в четверг, что Эриксену предстоит установить сердечный стимулятор. Пока неизвестно, продолжит ли четырежды признававшийся лучшим футболистом Дании Кристенсен спортивную карьеру.