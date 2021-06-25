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25.06.2021 11:39
Рубрика: Спорт

Карасев рассудит Нидерланды и Чехию в 1/8 финала Евро-2020

Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым назначена на матч 1/8 финала Евро-2020 между сборными Нидерландов и Чехии.
Текст: Максим Домчев
Фото: Владимир Песня / РИА Новости Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
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Сергей Карасев по итогам группового раунда получил положительную оценку своей работе и продолжит обслуживать игры турнира.

Как сообщает сайт УЕФА, Карасев назначен на матч между сборными Нидерландов и Чехии, который состоится 27 июня в Будапеште.

На групповой стадии россиянин работал на матчах Италия - Швейцария (3:0) и Германия - Венгрия (2:2). В этих встречах он показал семь желтых карточек.

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