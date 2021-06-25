Карасев рассудит Нидерланды и Чехию в 1/8 финала Евро-2020

Сергей Карасев по итогам группового раунда получил положительную оценку своей работе и продолжит обслуживать игры турнира.

Как сообщает сайт УЕФА, Карасев назначен на матч между сборными Нидерландов и Чехии, который состоится 27 июня в Будапеште.

На групповой стадии россиянин работал на матчах Италия - Швейцария (3:0) и Германия - Венгрия (2:2). В этих встречах он показал семь желтых карточек.