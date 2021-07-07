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07.07.2021 01:45
Рубрика: Спорт

Федерико Кьеза признан лучшим игроком матча Италия - Испания

Текст: Артур Нанян
Полузащитник сборной Италии Федерико Кьеза. Фото: AFP/Frank Augstein Полузащитник сборной Италии Федерико Кьеза. Фото: AFP/Frank Augstein
Полузащитник сборной Италии Федерико Кьеза. Фото: AFP/Frank Augstein

Полузащитник сборной Италии Федерико Кьеза признан УЕФА лучшим игроком полуфинального матча чемпионата Европы против Испании.

Фото: Gettyimages
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Именно Кьеза открыл счет в этой встрече в середине второго тайма, пушечным ударом поразив ворота Унаи Симона. Впрочем, испанцы усилиями Альваро Мораты перевели игру в дополнительное, однако судьба противостояния решилась в серии пенальти, в которой сильнее оказались итальянцы (1:1, 4:2).

"Не могу описать свои эмоции. Испания была великолепна, но мы вернемся на "Уэмбли" 11 июля. Италия боролась до конца и добилась своего", - отметил после поединка Кьеза.

Напомним, что второй участник финала Евро-2020 определится в среду в матче Англия - Дания.

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