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07.07.2021 07:32
Рубрика: Спорт

Мората обратился к болельщикам после решающего промаха с пенальти

Нападающий сборной Испании по футболу Альваро Мората после поражения в серии пенальти от Италии в полуфинале Евро-2020 обратился к болельщикам.
Текст: Максим Домчев
Фото: FACUNDO ARRIZABALAGA / POOL / AFP Фото: FACUNDO ARRIZABALAGA / POOL / AFP
Фото: FACUNDO ARRIZABALAGA / POOL / AFP

Во вторник в первом полуфинале Евро-2020 встречались сборные Италии и Испании. Основное время матча завершилось вничью - 1:1.

Фото: AFP/Frank Augstein
Федерико Кьеза признан лучшим игроком матча Италия - Испания

Победитель определился в серии послематчевых пенальти, где итальянцы победили - 4:2.

Решающий промах допустил форвард испанцев Альваро Мората. После матча он обратился к болельщикам.

"Наша команда заслуживала намного большего. Это была моя мечта, мечта всей Испании. Горжусь тем, что являюсь частью этой команды. Спасибо тем, кто верил в нас, но иногда в футболе бывает очень сложно. Да здравствует Испания", - написал он в Instagram.

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