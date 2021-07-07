Мората обратился к болельщикам после решающего промаха с пенальти

Во вторник в первом полуфинале Евро-2020 встречались сборные Италии и Испании. Основное время матча завершилось вничью - 1:1.

Победитель определился в серии послематчевых пенальти, где итальянцы победили - 4:2.

Решающий промах допустил форвард испанцев Альваро Мората. После матча он обратился к болельщикам.

"Наша команда заслуживала намного большего. Это была моя мечта, мечта всей Испании. Горжусь тем, что являюсь частью этой команды. Спасибо тем, кто верил в нас, но иногда в футболе бывает очень сложно. Да здравствует Испания", - написал он в Instagram.