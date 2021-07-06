Во вторник вечером сборные Италии и Испании сыграют в первом полуфинальном матче Евро-2020. Великое противостояние пройдет на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Путь к этой стадии турнира у сборных получился абсолютно разным. Италия без труда разобралась с соперниками по группе, выйдя в плей-офф с первого места. А затем уверенно обыграла команды Австрии (2:1) и Бельгии (2:1). Серия без без поражений команды Роберто Манчини достигла 32 матчей. Это рекорд для итальянской сборной, а больше только у великих Бразилии и Испании. Сегодня итальянцы продолжат гонку за лучшей серией в истории, и большинство склоняются к тому, что подопечные Луиса Энрике не смогут им в этом помешать.

Но проблема у команды Манчини все же есть, причем серьезная. В полуфинале не сыграет один из лучших защитников - Леонардо Спинаццолу, который получил травму в матче против Бельгии.

Испания, действительно, выглядит неувереннее. Она стала лишь второй в своей группе, завершив два матча вничью. А в серии плей-офф и того было тревожнее. Хорватия была разгромлена только в дополнительное время (5:3), а Швейцария - в серии пенальти (1:1, 3:1). Но в целом испанцы проявили себя одной из самых результативных команд, их беспроигрышная серия насчитывает 13 матчей.

Противостояние Италии и Испании - классика чемпионатов Европы. Соперники играли между собой на ЧЕ уже шесть раз. В 2016 году "скуадра адзурра" отправила испанцев домой на стадии 1/8 финала. Получится ли у команды Энрике взять реванш?

На встрече в Лондоне главным арбитром будет работать Феликс Брих из Германии, россиянин Сергей Карасев назначен резервным судьей.

Матч Италия - Испания начнется в 22:00 по московскому времени.