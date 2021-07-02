Испания обыграла по пенальти Швейцарию и вышла в полуфинал Евро

Швейцарцы сотворили одну из главных сенсаций турнира, выбив в предыдущей стадии плей-офф чемпионов мира французов. Уступая 1:3, команда Владимира Петковича сумела перевести игру в овертайм, а затем она оказалась удачливее в серии пенальти.

Одним из героев противостояния с "трехцветными" стал голкипер швейцарцев Ян Зоммер. Вратарь "Боруссии" их Менхенгладбаха провел великолепный матч и в Санкт-Петербурге с испанцами, но, в отличие от предыдущей встречи, его сейвов не хватило для итоговой победы.

Основное время поединка завершилось вничью 1:1: сначала мяч в свои ворота отправил полузащитник Швейцарии Денис Закария, а в середине второй половины счет сравнял Джердан Шачири. Важно отметить, что в концовке встречи швейцарцы остались в меньшинстве после удаления Ремо Фройлера.

В овертайме забитых мячей зрители не увидели, хотя испанцы создали достаточно моментов хотя бы для одного гола. Серия пенальти началась как нельзя лучше для Швейцарии: Серхио Бускетс и Родри свои шансы не использовали, а Марио Гавранчич не промахнулся. Впрочем, после этого Фабьян Шер и Рубен Варгас не сумели забить, у испанцев же отличились Дани Ольмо, Жерар Морено и Микель Оярсабаль.

В полуфинале 6 июля в Лондоне Испания встретится с победителем пары Бельгия/Италия.