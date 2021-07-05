Почему проиграла Украина и что будет со сборной России? Отвечают Ловчев и Генич
Кроме того, эксперты обсудят полуфинальные матчи чемпионата Европы. Уже завтра встречаются Италия и Испания, а 7-го числа сыграют Англия и Дания.
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Сборная Англии победила украинцев и вышла в полуфинал Евро 00:49
Сборная Англии победила украинцев со счетом 4:0 в четвертьфинале чемпионата Европы-2020. "Львы" впервые за 25 лет примут участие в полуфинале турнира. Матч пройдет на "Уэмбли"
Определились полуфиналисты Евро-2020 04.07.2021
Стали известны участники полуфиналов чемпионата Европы по футболу. 6 июля в первом матче 1/2 финала сыграют команды Италии и Испании. На следующий день судьбу путевки в финал решат сборные Англии и Дании
Дания вышла в полуфинал Евро-2020 03.07.2021
Сборная Дании со счетом 2:1 обыграла команду Чехии в четвертьфинальном матче чемпионата Европы по футболу. Голами в составе победителей отметились Томас Дилейни и Каспер Дольберг. У проигравших отличился Патрик Шик
Манчини: Италия выглядела безупречно в матче с Бельгией 03.07.2021
Команда провела идеальную встречу. Так прокомментировал игру сборной Италии по футболу главный тренер Роберто Манчини. Напомним, итальянцы в четвертьфинале Евро-2020 со счетом 2:1 одолели бельгийцев. Теперь сборная Италии сыграет в полуфинале чемпионата