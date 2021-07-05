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05.07.2021 09:00
Рубрика: Спорт

Почему проиграла Украина и что будет со сборной России? Отвечают Ловчев и Генич

Легенда нашего футбола Евгений Ловчев и комментатор "Матч ТВ" Константин Генич в проекте RG.RU "Игра головой", который посвящен Евро-2020, обсуждают четвертьфинальные матчи. А также высказываются о будущем сборной России, где может состояться отставка главного тренера.
Текст: Артем Локалов
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