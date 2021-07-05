Почему проиграла Украина и что будет со сборной России? Отвечают Ловчев и Генич

Легенда нашего футбола Евгений Ловчев и комментатор "Матч ТВ" Константин Генич в проекте RG.RU "Игра головой", который посвящен Евро-2020, обсуждают четвертьфинальные матчи. А также высказываются о будущем сборной России, где может состояться отставка главного тренера.