Дания вышла в полуфинал Евро-2020
В стартовом составе чехов не нашлось места спартаковцу Алексу Кралу, который начинал турнир в основном составе. Он, кстати, последний из представителей РПЛ, оставшихся на Евро-2020.
Немаловажным фактором в таких матчах всегда является быстрый гол. И датчане его забили на 5-й минуте. После подачи углового позабытый всеми Томас Дилейни здорово пробил головой и мяч, рикошетом от газона, влетел в сетку.
После этого пошла игра на встречных курсах, где датчане все же превосходили соперника в скорости. И именно это помогло им в концовке первой половины встречи отличиться еще раз. Йоаким Мехле идеально вырезам мяч в штрафную, где Каспер Дольберг расстрелял пустой угол.
В перерыве наставник чехов Ярослав Шильгавы провел хорошую работу. Его команда сразу же завладела инициативой и Касперу Шмейхелю несколько раз пришлось выручать команду. Но удар Патрика Шика на 49-й минуте оказался неберущимся - 2:1.
Все оставшееся время матча чешская команда предпринимала попытки взломать оборону соперника, но датчане выстояли, обеспечив себе первый полуфинал чемпионата Европы за весьма продолжительное время. В борьбе за путевку в решающий матч команда Дании сыграет с победителем встречи между командами Англии и Украины.
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