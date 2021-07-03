Стала известна первая полуфинальная пара чемпионата Европы-2020

Испанцы едва не вылетели с турнира, но в серии пенальти они оказалась удачливее швейцарцев (1:1, 3:1). "Красная фурия" впервые с победного для себя Евро-2012 примет участие в полуфинале чемпионата мира или Европы.

Что касается итальянцев, то они в упорной борьбе одолели Бельгию со счетом 2:1. Команда Роберто Манчини выиграла 12 матчей подряд с общим счетом 36:2. Кроме того, "Скуадра адзурра" продлила серию без поражений до 32 встреч, обновив национальный рекорд.

Добавим, что ранее Испания и Италия провели между собой 38 матчей. Небольшое преимущество на стороне "красной фурии" - 12 побед против 11 при 15 ничьих. Если говорить конкретно про чемпионат Европы, то в последний раз пути этих сборных пересекались в 1/8 финала в 2016 году. Тогда сильнее оказались итальянцы - 2:0.