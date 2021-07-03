Стала известна первая полуфинальная пара чемпионата Европы-2020
Испанцы едва не вылетели с турнира, но в серии пенальти они оказалась удачливее швейцарцев (1:1, 3:1). "Красная фурия" впервые с победного для себя Евро-2012 примет участие в полуфинале чемпионата мира или Европы.
Что касается итальянцев, то они в упорной борьбе одолели Бельгию со счетом 2:1. Команда Роберто Манчини выиграла 12 матчей подряд с общим счетом 36:2. Кроме того, "Скуадра адзурра" продлила серию без поражений до 32 встреч, обновив национальный рекорд.
Добавим, что ранее Испания и Италия провели между собой 38 матчей. Небольшое преимущество на стороне "красной фурии" - 12 побед против 11 при 15 ничьих. Если говорить конкретно про чемпионат Европы, то в последний раз пути этих сборных пересекались в 1/8 финала в 2016 году. Тогда сильнее оказались итальянцы - 2:0.
Испания обыграла по пенальти Швейцарию и вышла в полуфинал Евро 02.07.2021
Сборная Испании стала первым участником полуфинала чемпионата Европы-2020. В 1/4 финала "красная фурия" в основное время сыграла вничью со Швейцарией, но в серии пенальти оказалась удачливее соперника
10 ярких фраз Черчесова на пресс-конференции по итогам Евро-2020 02.07.2021
Пресс-конференция главного тренера сборной России по футболу, посвященная итогам Евро-2020, шла почти три часа. "РГ" выбрала самые яркие высказывания Станислава Черчесова, у которого, как выяснилось, только одна претензия к своим подопечным
Черчесов не согласился с неудовлетворительной оценкой своей работы на ЧЕ 02.07.2021
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выразил несогласие с неудовлетворительной оценкой технического комитета РФС работы своего штаба на Евро-2020. "Я бы возразил. В моем понимании работа и результат разнятся. Работа была выполнена от и до", - заявил специалист
Швейцария в матче с Испанией попытается сотворить еще одну сенсацию 01.07.2021
В пятницу состоятся первые четвертьфинальные матчи Евро-2020. В одном из них испанцам будет противостоять сенсация турнира - сборная Швейцарии. Ранее "красные кресты" в невероятной борьбе одолели французов, выбив действующих чемпионов мира с Килианом Мбаппе и Антуаном Гризманном