Одни из главных фаворитов чемпионата Европы, бельгийцы, сыграют за право попасть в полуфинал со сборной Италии, которую давненько не было видно на крупных турнирах. После вылета Франции и Германии именно Бельгия считается основным претендентом на титул. По вывеске наш мюнхенский матч безусловно самый громкий из четвертьфиналов. Осталось только наполнить яркую форму не менее ярким содержанием.

Что касается содержания, то Бельгия на прошлой стадии провела два разных тайма против сборной Португалии. Первый - закрытый с минимумом моментов, почти без прессинга и какого-либо созидания в целом. И второй тайм, по ходу которого бельгийцы потеряли Эдена Азара и де Брейне и вынуждены были прижиматься к воротам. Где-то им везло, а где-то португальская атака действовала слишком прямолинейно. Но в любом случае бельгийцам пришлось отступить от привычной манеры игры и терпеть. Благо, что они вытерпели и прошли дальше.

Сборная Италии для многих была загадкой перед Евро. Много говорилось про рекордную беспроигрышную серию. Такого успешного отрезка у итальянской сборной не было с середины 30-х годов прошлого века. Но у нынешнего рекорда есть обратная сторона - у Италии не было серьезных соперников. Что в отборе на Евро, что в отборе на чемпионат мира, что в каких-то других матчах. По своей группе на Евро итальянцы прошлись катком: Турция, Швейцария и Уэльс были обыграны с общим счетом 7:0.

И вот в 1/8 финала Италия попала на Австрию и потела с ней 120 минут. В основное время моментов почти не было. Один каркас ворот и один отмененный гол в итальянские ворота. Можно даже сказать, что Австрия была близка к сенсации. В дополнительное время дважды удалось забить во многом благодаря мастерству исполнителей и удачным перестановкам. Забивали вышедшие на замену Пессина и Кьеза. Но даже преимущество в два гола долго не продержалось - австрийцы один мяч отыграли и имели несколько классных возможностей сравнять счет. Будет крайне любопытно посмотреть на итальянцев против по-настоящему звездного соперника.

Онлайн-трансляция матча Бельгия - Италия начнется в 22:00 по Москве. Присоединяйтесь!