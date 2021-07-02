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02.07.2021 00:10
Рубрика: Спорт

Бельгия - Италия. Онлайн-трансляция 1/4 финала Евро-2020

Текст: Никита Лашкул

Одни из главных фаворитов чемпионата Европы, бельгийцы, сыграют за право попасть в полуфинал со сборной Италии, которую давненько не было видно на крупных турнирах. После вылета Франции и Германии именно Бельгия считается основным претендентом на титул. По вывеске наш мюнхенский матч безусловно самый громкий из четвертьфиналов. Осталось только наполнить яркую форму не менее ярким содержанием.

Фото: Martin Meissner / AFP
Швейцария - Испания. Онлайн-трансляция четвертьфинала Евро-2020

Что касается содержания, то Бельгия на прошлой стадии провела два разных тайма против сборной Португалии. Первый - закрытый с минимумом моментов, почти без прессинга и какого-либо созидания в целом. И второй тайм, по ходу которого бельгийцы потеряли Эдена Азара и де Брейне и вынуждены были прижиматься к воротам. Где-то им везло, а где-то португальская атака действовала слишком прямолинейно. Но в любом случае бельгийцам пришлось отступить от привычной манеры игры и терпеть. Благо, что они вытерпели и прошли дальше.

Сборная Италии для многих была загадкой перед Евро. Много говорилось про рекордную беспроигрышную серию. Такого успешного отрезка у итальянской сборной не было с середины 30-х годов прошлого века. Но у нынешнего рекорда есть обратная сторона - у Италии не было серьезных соперников. Что в отборе на Евро, что в отборе на чемпионат мира, что в каких-то других матчах. По своей группе на Евро итальянцы прошлись катком: Турция, Швейцария и Уэльс были обыграны с общим счетом 7:0.

И вот в 1/8 финала Италия попала на Австрию и потела с ней 120 минут. В основное время моментов почти не было. Один каркас ворот и один отмененный гол в итальянские ворота. Можно даже сказать, что Австрия была близка к сенсации. В дополнительное время дважды удалось забить во многом благодаря мастерству исполнителей и удачным перестановкам. Забивали вышедшие на замену Пессина и Кьеза. Но даже преимущество в два гола долго не продержалось - австрийцы один мяч отыграли и имели несколько классных возможностей сравнять счет. Будет крайне любопытно посмотреть на итальянцев против по-настоящему звездного соперника.

Онлайн-трансляция матча Бельгия - Италия начнется в 22:00 по Москве. Присоединяйтесь!

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