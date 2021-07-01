После ничьих со шведами и поляками на групповой стадии у многих экспертов возникли сомнения относительно притязаний испанской сборной на завоевание трофея. Игра "красной фурии" оставляла желать лучшего, фанаты не стеснялись выражать свое негодование. Дошло до того, что нападающему Альваро Морате стали поступать угрозы в социальных сетях.

Казалось, в такой обстановке говорить об успехе Испании на Евро опрометчиво, но буквально за несколько дней все изменилось: подопечные Луиса Энрике выиграли два матча подряд, разгромив сначала в решающей встрече в группе Словакию (5:0), а затем забив пять мячей Хорватии (5:3) в одном из самых ярких поединков турнира.

- Мы показали, что готовы к давлению. Нас критиковали, ругали, обливали грязью, но у меня в команде собраны сильные футболисты и личности. Ребята не собираются играть от обороны и забрасывать мяч вперед. У нас есть свой стиль, и мы не собираемся от него отходить, - отметил Луис Энрике после встречи с хорватами.

В четвертьфинале испанцам будет противостоять одна из главных сенсаций Евро-2020. Швейцарцы в невероятной борьбе одолели французов, выбив действующих чемпионов мира с Килианом Мбаппе и Антуаном Гризманном. Как и испанцы, "красные кресты" столкнулись с критикой на старте турнира, набрав лишь одно очко в первых двух турах в группе. Но затем последовала уверенная победа над Турцией (3:1) и фантастический матч с Францией. И если кто-то думает, что Швейцария уже всем довольна и у нее нет амбиций на остаток турнира, тот жестоко ошибается.

В последних двух встречах испанцы обыграли Словакию с Хорватией, забив десять мячей

- Думаю, мы всем показали, что у нас есть характер. Уступая 1:3 в счете за несколько минут до конца, ребята перевернули ход матча с самими французами. Мы никогда не сдаемся, и продемонстрировали это. Да, у нас маленькая страна, но много опыта и высокий уровень исполнителей. Швейцария не боится Испании, хоть и относится к этой сборной с огромным уважением, - отметил голкипер швейцарцев Ян Соммер, отразивший в серии пенальти с французами удар Мбаппе.

Был в матче с Францией еще один герой, имя которого в эти дни широко обсуждается в прессе. Речь о швейцарском болельщике Луке Лутенбахе, который прославился благодаря своим эмоциям во время встречи в Бухаресте. В соцсетях стало вирусным сравнение двух фотографий Луки, на одной из которых он с тревогой и слезами на глазах наблюдает за игрой, а на другой уже без верхней одежды празднует успех своей команды.

После матча Лутенбах в "Твиттере" спросил швейцарскую авиакомпанию, сколько ретвитов ему нужно собрать, чтобы попасть на матч с Испанией в Санкт-Петербург. Ответ последовал буквально через несколько минут: счастливому Луке сообщили, что он может бесплатно отправиться в Россию, да к тому же взять с собой еще одного человека.

Если смотреть на статистику, то она полностью за Испанией: в 24 матчах против Швейцарии одержано 18 побед при пяти ничьих. При этом единственный успех "красных крестов" приходится на первенстве планеты-2010 в ЮАР, когда швейцарцы сенсационно одолели испанцев в первой встрече группового этапа.

В полуфинале победитель пары Испания - Швейцария сыграет либо с Италией, либо с Бельгией. Пожалуй, противостояние представителей Апеннин и "красных дьяволов" - самая звучная афиша четвертьфинальной стадии Евро. Многие эксперты справедливо считают именно эти команды главными фаворитами соревнований. В предыдущей стадии что одни, что другие подтвердили свой статус, одолев Австрию и Португалию соответственно.

Перед встречей со "Скуадрой адзуррой" бельгийцы столкнулись с серьезными кадровыми проблемами: из-за травм "красные дьяволы" могут недосчитаться Кевина де Брейне и Эдена Азара. По словам главного тренера этой сборной Роберто Мартинеса, пока до конца неизвестно, смогут ли оба футболиста восстановиться от повреждений в ближайшие дни.

- Серьезных структурных повреждений нет. Это значит, что турнир для де Брейне и Азара не окончен, но нам нужно немного подождать. Что касается Италии, то я считаю ее лучшей командой на чемпионате Европы, - отметил Мартинес.

Не исключено, что в финале на знаменитом "Уэмбли" примут участие хозяева этого стадиона - англичане. Хотя всего несколько дней назад почти все ведущие эксперты задавались вопросом: как с такой игрой на что-то серьезное может рассчитывать команда Гарета Саутгейта? Несмотря на выход в плей-офф с первого места в своем квартете, на "львов" обрушилась критика. В чем-то она была справедливой. Обладая таким мощным составом, британцы забили в трех встречах всего два мяча.

Однако в нужный момент англичане прибавили и очень уверенно обыграли в 1/8 финала Германию (2:0). В случае успеха в четвертьфинальном поединке против Украины в следующей стадии англичан будут ждать либо чехи, либо датчане. Мало кто ожидал увидеть эти команды в восьмерке лучших, но они здесь. Чехия и вовсе сотворила одну из главных сенсаций турнира, обыграв в 1/8 финала Нидерланды (2:0). В потрясающей форме находится нападающий "Байера" Патрик Шик, забивший на Евро уже четыре мяча. Вероятно, от игры Шика во многом будет зависеть дальнейшее продвижение его команды по турнирной сетке.

- Никто не ожидал, что мы пройдем так далеко. Мои голы? Это не так важно. Главное - командный успех. Мы хотим большего, - заявил Шик.

Где будем смотреть

2 июля, пятница, Россия 1

19.00. Испания - Швейцария. Прямая трансляция.

22.00. Италия - Бельгия. Прямая трансляция.

3 июля, суббота, Россия 1

19.00. Чехия - Дания. Прямая трансляция.

22.00. Англия - Украина. Прямая трансляция.