Помню, как на пресс-конференции главного тренера сборной Чили Хуана Пицци перед матчем с Германией на Кубке конфедераций-2017 было не протолкнуться. Журналисты теснились даже на ступеньках. Вместе с ними без какого-либо снобизма сидел и наставник немцев Йоахим Лев.

Эту вот демократичность, человеческую простоту, нашедшую отражение в почти панибратском прозвище Йогги, Лев виртуозно сочетал с элегантностью и безупречным чувством стиля. Будучи главный тренером сборной Германии, он стал для страны своего рода иконой: после "бронзы" бундестим на ЧМ-2010 немцы буквально смели с прилавков кашемировые синие свитера, в одном из которых Йоахим Лев неизменно выходил на бровку.

Что важнее, свое чувство стиля Лев привнес и в игру сборной Германии. Он пришел в национальную команду в качестве помощника главного тренера Юргена Клинсманна в непростое для немецкого футбола время: после финала ЧМ-2002 сборная не смогла выйти из группы на Евро-2004. В Германии тогда сильно пересмотрели систему подготовки молодых футболистов, как следствие, таланты стали появляться пачками, но нужен был человек, который не побоится им доверять. Таким оказался Лев. У Клинсманна он отвечал за тактику, и уже тогда было видно, что конструируется совсем не та "немецкая машина", к которой все привыкли. Лев делал акцент на комбинационном, быстром футболе, с минимумом касаний и упором на атаку.

Изменения дали о себе знать на домашнем ЧМ-2006, где немцы уверенно взяли "бронзу". Клинсманн из сборной ушел, а Йоахим Лев продолжил начатое. На Евро-2008 и ЧМ-2010 только великая сборная Испании смогла перейти дорогу банде вундеркиндов, которой руководил Йогги. На Евро-2012 в полуфинале немцев остановила сборная Италии. Взойти на вершину Леву с бундестим удалось только на ЧМ-2014, уничтожив по пути хозяев турнира бразильцев в знаменитом полуфинале - 7:1. Но именно тогда, в высшей точке карьеры специалиста, начался и ее закат.

Триумф в Бразилии обернулся для Йоахима Лева серьезными психологическими проблемами. "Я был не так уж и далек от депрессии, - вспоминал потом тренер. - Любой турнир оставляет пустоту. Я сидел у себя в доме на Сардинии и думал, как же я одинок. Где мои близкие? Где моя команда? Где мои игроки? Где голы?".

Может, именно боязнь одиночества не позволила Леву оставить свой пост уже тогда. Но с тех пор результаты сборной Германии шли по нисходящей. На Евро-2016 немцы еще дошли до полуфинала, где уступили будущим чемпионам французам, супермолодым составом выиграли Кубок конфедераций-2017, а на ЧМ-2018 их ждал оглушительный провал: бундестим не сумела выйти даже из группы, показав свой худший результат на мировых первенствах.

Беда в том, что Немецкий футбольный союз тогда не смог побороть свою очарованность фигурой Йоахима Лева (а кто бы смог?). Йогги остался в сборной еще на один срок, чтобы совершить еще одну революцию, как это было в 2006-2010 годах, но потерпел фиаско. Когда-то игрокам нравилось, как четко Лев объясняет установку, то теперь футболисты терялись от расплывчатых формулировок тренера, который сам не очень четко представлял, по какой схеме он хочет играть. Прессу отталкивала появившаяся отстраненность в манерах Йоахима. Раньше, когда подозревали, что прекрасная черная шевелюра Йогги - всего лишь парик, он мог в шутку предложить журналисту проверить это самому. Теперь на критику он реагировал надменными фразами вроде "я выше всего этого".

Триумф на ЧМ-2014 обернулся для Йоахима Лева психологическими проблемами: "Я сидел и думал, как же я одинок"

Свежие поражения от испанцев 0:6 в Лиге Наций, от македонцев в отборе к ЧМ-2022 недвусмысленно намекали, что время Йоахима Лева в бундестим прошло. Увы, Евро-2020 это только подтвердил. "Жаль, что эпоха Лева закончилась именно так", - с словами голкипера сборной Германии Мануэля Нойера после поражения в 1/8 финала от англичан (0:2) трудно не согласиться. Откроет ли когда-нибудь Йогги новую эпоху? Теперь Лев знает: всему свое время.

Пять цитат Йоахима Лева

- Не всегда обязательно использовать 11 лучших футболистов, которые есть в стране. Гораздо важнее собрать 11 человек, которые лучше всего подходят друг другу и могут быть командой.

- Иногда ты должен просто довериться интуиции.

- Говорю своей команде: если мы завладеваем мячом, то через восемь секунд он должен быть в воротах соперника. Вот моя философия.

- В порядке вещей сделать пас назад, сыграть на вратаря, без излишеств. Но мы требуем от игроков быть дерзкими.

- Ты побеждаешь, ты проигрываешь.... Но есть и другие важные вещи: семья, дружба, принципы.