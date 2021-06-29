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29.06.2021 20:55
Рубрика: Спорт

Англия обыграла Германию и вышла в четвертьфинал Евро

Сборная Англии победила немцев в 1/8 финала чемпионата Европы со счетом 2:0. Отличились Рахим Стерлинг и Гарри Кейн.
Текст: Артур Нанян

"Наше противостояние - это классика не только европейского, но и мирового футбола", - подчеркнул перед одной из последних встреч между этими командами главный тренер немцев Йоахим Лев.

Фото: Attila Kisbenedek/Pool via AP
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С Левом трудно не согласиться. История немецко-английского противостояния богата. 33 раза встречались между собой эти сборные. Основная часть этих матчей носила товарищеский характер (22). В них небольшой перевес в пользу Германии - одиннадцать побед против девяти у англичан и две ничьих. Лучше показатели немцев и в официальных встречах - шесть побед, три поражения и две ничьи.

Первый тайм сегодняшнего матча на "Уэмбли" получился не самым богатым на яркие события. Команды имели по одному реальному шансу: сначала возможность открыть счет упустил Тимо Вернер, а уже в концовке стартовых 45 минут из убойной позиции не смог забить Гарри Кейн.

Во второй половине англичане играли активнее и добились своего: на 75-й минуте отличился Рахим Стерлинг, забивший третий мяч на турнире, и Кейн. Как итог - 2:0 в пользу англичан, которые в четвертьфинале встретятся 3 июля в Риме с победителем пары Швеция - Украина. Напомним также, что эта встреча стала последней для Йоахима Лева у руля сборной Германии.

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