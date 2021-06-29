Франк де Бур уволен из сборной Нидерландов

Главный тренер национальной команды Нидерландов Франк де Бур отправлен в отставку, сообщается в Twitter королевского футбольного союза страны.

Причина расторжения контракта с де Буром - невыполнение задачи выйти в четвертьфинал чемпионата Европы-2020. В 1/8 финала "оранжевые" уступили чехам (0:2) и покинули турнир. Сразу после той встречи де Бур заявил, что не собирается продолжать работу.

Франк возглавил Нидерланды в сентябре 2020 года. Стоит отметить, что при де Буре "оранжевые" впервые с 2008 года пробились в плей-офф Евро.