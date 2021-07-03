После такой пресс-конференции Черчесову могут предложить и в отставку

Пресс-конференция главного тренера сборной России Станислава Черчесова переросла в настоящий марафон. При котором каждые минут десять вспоминалась пословица "Слово не воробей, вылетит, не поймаешь". Или даже более суровая поговорка - "Язык мой - враг мой".

Если более определенно, то обычно сдержанный Станислав Саламович отвечал порой некорректно. Если бы слушатели - спортивные журналисты - не знали о позорном вылете с Евро и последнем месте в не самой сильной отборочной группе, можно было бы предположить, что главный ведет речь об обидном проигрыше сборной в полуфинале или, в крайнем случае, в четвертьфинале. Бурлила ли в Черчесове обида, или чувство реальности подавили эксцентричные эмоции, нам не узнать.

А получилось, то, что получилось. Полное оправдание собственных действий. Не смешно, а грустно: главный тренер не согласился с тактичным Техническим комитетом РФС, признавшим выступление сборной неудовлетворительным. Но какую еще оценку можно было вынести?

Складывалось впечатление, будто наставник потонул в представлениях о собственной непогрешимости. Понятие самокритики начисто исчезло после относительно успешного выступление на Чемпионате мира - 2018. И пролетевшие годы - в основном поражений и топтания на 38-м месте в мировом рейтинге - никак не отозвалось пониманием того, что команда сначала буксовала, а затем все глубже увязала в глубокой и непроходимой колее, куда ее окончательно засосало еще перед Евро.

Единственно, что поднимало тренера, так это его нежелание переваливать вину на игроков. Редкое качество, возможно Станислава Саламовича оправдывающее. Вспомните, в чем обвиняли не менее неудачливых предшественников Черчесова: не взял в сборную того, надо было пригласить этого. А сегодня такие дилетантские советы даже не звучат. Брать-то было некого.

После подобных пресс-конференций тренеров обычно меняют. В РФС знают об отборочной игре чемпионата мира с хорватами уже 1-го сентября. Черчесов даже обронил оптимистичную фразу о созревшем плане подготовки на игру. И кому менять его по посту? Фамилий кандидатов - много, гарантий, что они выдюжат - никаких. Реально даже пойти на эксперимент: новый тренер со старой сборной пролетает мимо Кубка мира в Катаре - 2022, зато уж потом… Что потом? Чем и кем усилиться сегодня, когда на подготовку к, слава Богу, домашнему матчу с командой Модрича останется несколько дней? Может, бросить усилия на уговоры Акинфеева вернуться и помочь? Хоть какая-то надежда… Не обращаться же к Игнашевичу, который уже давно не играет. Или есть другие кандидаты?