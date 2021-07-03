Монгольская часть ралли "Шелковый путь" отменена

Часть популярного ралли-рейда "Шелковый путь, которая должна была пройти по территории Монголии, отменена. Как заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, российский этап пройдет в полном объеме.

- В связи со сложной эпидемической ситуацией после проведенных консультаций принято решение об отмене монгольского этапа ралли, - цитирует его слова РИА Новости.

Ранее главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, который возглавляет штаб по ведению и контролю ковидного протокола ралли, призвал остановить гонку из-за угрозы бубонной чумы.