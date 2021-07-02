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Рубрика: Спорт

Горячая гонка

В Омске стартовало международное авторалли "Шелковый путь"
Текст: Светлана Сибина (Омск)
Российская газета - Столичный выпуск № 144(8495)
Сегодня отправились в путь участники международного ралли "Шелковый путь". 90 экипажам из двадцати стран предстоит десятидневная гонка по регионам Сибири до Улан-Батора, которая проверит на прочность технику и людей.
Впервые сразу семь экипажей выставила команда "КАМАЗ-мастер". Фото: Евгений Кармаев Впервые сразу семь экипажей выставила команда "КАМАЗ-мастер". Фото: Евгений Кармаев
Впервые сразу семь экипажей выставила команда "КАМАЗ-мастер". Фото: Евгений Кармаев

В прошлом году из-за пандемии традиционная гонка сделала перерыв. Теперь ограничения не позволили продлить трассу до Китая, финиш состоится в Улан-Баторе. Тем не менее старт дан.

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- Из-за коронавируса и финансовых проблем участвовать в международных соревнованиях становится сложнее, - говорит руководитель ралли Владимир Чагин. - Наша задача оправдать ожидания, выполнить работу максимально качественно, сделать событие незабываемым.

По словам Чагина, все, кто прибыл на бивуак, сдали тесты на COVID-19. Больных нет. Пилотам предстоит преодолеть более пяти тысяч километров трассы, половина которой - скоростные участки, в том числе и через пустыню Гоби.

Борьба за главный трофей пойдет в пяти категориях: мотоциклы, квадроциклы, мотовездеходы, грузовики, а также внедорожники. В последней она обещает быть особенно напряженной. Победитель ралли "Шелковый путь-2018" в категории "Внедорожники" Язид Аль-Раджи из Саудовской Аравии нацелен повторить успех. Россияне сделают все, чтобы подвинуть его с пьедестала.

Горячей будет гонка и в грузовом зачете (17 участников). Впервые сразу семь экипажей выставляет команда "КАМАЗ-мастер", которая, в том числе, проверит трассой новую кабину. Соперничать с россиянами намерены белорусы и голландцы.

Выйдут на трассу и опытные российские гонщицы. Одна из них - Анастасия Нифонтова - первая женщина в мире, проехавшая на мотоцикле ралли-марафон "Дакар" без помощи механиков.

Впервые в соревнованиях участвуют омичи. Евгений Фрезоргер и Алексей Шпук выступят в категории "Багги". Это легкий рамный автомобиль с низким центром тяжести и высокой проходимостью.

Не обойдется "Шелковый путь" и без Сергея Шалыгина. За 11 лет автомарафона пилот из Тынды не пропустил ни одной гонки и уже считается живым талисманом ралли.

Завершится гонка в Улан-Баторе 11 июля.

Соревнование проводится при поддержке президента РФ, правительства России, Министерства спорта РФ. Курирует проект правительство Омской области.

Кстати, в рамках ралли в Омске и Новосибирске пройдет экологическая акция. Здесь организуют сбор автомобильных покрышек, которые после переработки пойдут на обустройство покрытий детских площадок.

Справка "РГ"

Маршрут "Шелкового пути-2021" пройдет через Омск, Новосибирск, Барнаул, Горно-Алтайск, Улгий, Ховд, Алтай, Баянхонгор, Улан-Батор. В 2021 году марафон впервые получил статус Кубка мира FIA по ралли-рейдам.

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