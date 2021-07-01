Главный тренер сборной Испании: Украина может выиграть Евро-2020
Главный тренер сборной Испании Луис Энрике признался, что нынешний чемпионат Европы вполне может выиграть сборная Украины.
Об этом он заявил на пресс-конференции, которая прошла в Санкт-Петербурге накануне четвертьфинального матча между сборными Испании и Швейцарии.
"Посмотрите на сборную Украины. Это та команда, которая вполне может выиграть этот турнир", - сказал Луис Энрике.
Сборная Украины в другом четвертьфинале сыграет с командой Англии. Встреча состоится 3 июля.
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