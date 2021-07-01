СМИ: Между Мбаппе и Гризманном возник конфликт в сборной Франции
В сборной Франции во время чемпионата Европы возник конфликт между двумя лидерами команды - нападающими Килианом Мбаппе и Антуаном Гризманном.
Как сообщает в Twitter журналист Тони Хуанмарти со ссылкой на L"Equipe, у футболистов были разногласия по ходу турнира, который "трехцветные" завершили на стадии 1/8 финала, сенсационно проиграв Швейцарии (3:3, 4:5 в серии пенальти).
Со стороны Мбаппе есть зависть к влиятельности Гризманна в национальной команде. Не самые лучшие отношения между ними сохраняются еще с победного для французов чемпионата мира-2018. Килиан был одним из тех, кто выступал за возвращение в сборную форварда "Реала" Карима Бензема. Это сказалось на игровой позиции Гризманна.
Также на отношения двух звезд повлияло эгоистичное поведение Мбаппе. Гризманн же, по информации источника, имеет репутацию человека, который в первую очередь думает о коллективе.
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