Сборная Франции в серии пенальти проиграла Швейцарии на Евро-2020

В Бухаресте в матче 1/8 финала чемпионата Европы встречались сборные Франции и Швейцарии. Действующие чемпионы мира были явными фаворитами в этой паре, однако швейцарцы всегда отличаются умением терпеть и биться за победу.

На 15-й минуте встречи начала назревать сенсация. Харис Сеферович с передачи экс-игрока ЦСКА Стивена Цубера вывел швейцарцев вперед. Более того, в начале второго тайма при помощи VAR в ворота французов был назначен пенальти, но Рикардо Родригес его не реализовал.

Расплата за расточительность последовала в скором времени. На 57-й минуте Карим Бензема счет сравнял, он же спустя всего две минуты вывел свою команду вперед, а после точного удара Поля Погба в то, что Швейцария может отыграться верили только самые последние оптимисты.

Но чудо произошло. За 9 минут до финального свистка Сеферович оформил дубль, а в самом конце Марио Гавранович спас, как казалось, безнадежный матч.

В дополнительное время французам не удалось дожать соперника, и судьба встречи решалась в серии пенальти. В решающий момент при счете 4:5 к точке подошел Килиан Мбаппе, но его удар парировал голкипер швейцарцев Ян Зоммер.

Швейцария вышла в четвертьфинал, где сыграет с Испанией 2 июля в Санкт-Петербурге.