Матч Хорватия – Испания стал вторым по результативности в истории ЧЕ

Матч 1/8 финала Евро-2020 между сборными Хорватии и Испании стал вторым по результативности за всю историю турнира.

Встреча, прошедшая в понедельник в Копенгагене, подарила зрителям сразу восемь забитых мячей. Причем, в первом тайме испанцы отличились дважды: в первом случае Педри вместе с голкипером Унаем Симоном поразили собственные ворота, а затем забили в чужие. После перерыва команды отличились еще по два раза, а в дополнительное время сборная Испании вырвала победу - 5:3.

8 забитых мячей - второй в истории Евро результат. 9 мячей было забито 61 год назад - на ЧЕ-1960 в матче между командами Франции и Югославии. Югославы тогда одержали победу со счетом 5:4.