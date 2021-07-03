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03.07.2021 22:00
Рубрика: Спорт

Дилейни признан лучшим игроком матча Чехия - Дания

Текст: Максим Домчев

В субботу в Баку чехи и датчане сражались за выход в полуфинал Евро-2020. Чуть удачливее оказалась команда Дании, выигравшая со счетом 2:1.

Фото: EPA-EFE/Philipp Guelland
Италия обыграла бельгийцев в четвертьфинале Евро-2020

В самом начале встречи счет открыл полузащитник сборной Дании по футболу Томас Дилейни, который по мнению УЕФА стал лучшим футболистом этого матча.

Сборная Дании впервые за 29 лет дошла до полуфинала чемпионата Европы. В последний раз это было в 1992 году, когда датчане стали победителями континентального первенства.

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