Манчини считает, что Италия выглядела безупречно в матче с Бельгией
"Чтобы победить такую сборную как Бельгия, необходимо сыграть безупречно - именно это сегодня и произошло. Мы забили два мяча, хотя могли и больше. Считаю победу абсолютно заслуженной", - приводит слова Манчини официальный сайт УЕФА.
В полуфинале шестого июля на лондонском "Уэмбли" итальянцы встретятся с Испанией, которая в четвертьфинале в Санкт-Петербурге одолела в серии пенальти Швейцарию (1:1, 3:1). "Чем дальше - тем труднее. На очереди испанцы, но сейчас мы хотим просто подумать об игре с Бельгией и нашем успехе в ней", - подытожил Манчини.
Одним из тех, кто на протяжении всего Евро показывает с себя лучшей стороны, является Леонардо Бонуччи. Защитник "Ювентуса" мог открыть счет в поединке с Бельгией, но арбитр не засчитал его гол после просмотра VAR. Как заявил Бонуччи после матча, Италия была лучше соперника на протяжении всех 90 минут.
"Мы доминировали и заслуженно повели 2:0. Бельгия вернула интригу за счет сомнительного пенальти. Италия действительно хорошо сдерживала атаки соперника. Наша команда продолжит мечтать о титуле, но мы не будем отрываться от земли. Испания - отличная команда. Считаю, поединок с испанцами будет самым сложным на Евро. Кстати, их стиль чем-то схож с тем, который проповедует Бельгия", - отметил Бонуччи.
Бельгийцы, завоевавшие три года назад "бронзу" на чемпионате мира в России, уже 41 год не могут выйти в полуфинал Евро. Хотя до старта турнира многие эксперты называли "красных дьяволов", занимающих первое место в рейтинге ФИФА, чуть ли не главными фаворитами соревнований.
"Мы приложили все усилия, чтобы выиграть. Соперник забил великолепный второй мяч, но в эпизоде с первым голом, возможно, были наша ошибка. Италия больше владела мячом, а мы не использовали свои моменты. Вылет всегда разочаровывает. Конечно, мы расстроены", - заявил полузащитник бельгийской сборной Кевин Де Брюйне.
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